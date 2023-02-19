Trần Phi Vũ quỳ gối cầu xin cha tha thứ sau khi bị tung ảnh giường chiếu với hotgirl mạng

Trần Phi Vũ bước chân vào showbiz khá thuận lợi. Năm 2021, anh quyết định từ bỏ quốc tịch Mỹ, lấy quốc tịch Trung Quốc để thuận lợi cho con đường đóng phim tại quốc gia tỷ dân.

Nam diễn viên sinh năm 2000 sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha anh là đạo diễn có tiếng Trần Khải Ca còn mẹ anh là nữ diễn viên cổ trang đình đám Trần Hồng .

Gần đây, nam diễn viên trẻ bất ngờ vướng scandal bị lộ ảnh nhạy cảm với hot girl Diệc Lâm. Dù công ty quản lý của Trần Phi Vũ khẳng định, đây là âm mưu của Diệc Lâm và người chồng hiện tại nhằm tống tiền, hạ bệ danh tiếng của ngôi sao trẻ nhưng làn sóng tiêu cực hướng về phía Trần Phi Vũ vẫn dâng cao.

Tài nguyên phim ảnh của Trần Phi Vũ không nhỏ. Năm 2022, với thành công của bộ phim truyền hình Chiếc bật lửa và váy công chúa, anh một bước vươn lên hàng ngôi sao thế hệ mới của làng giải trí Trung Quốc.

Với việc Trần Phi Vũ phải đối mặt với những tin đồn ngày càng gay gắt kể từ khi những bức ảnh giường chiếu của anh xuất hiện, cha anh là đạo diễn phim Trần Khải Ca được cho là rất tức giận. Trong những năm niên thiếu, Trần Phi Vũ được cha giáo dục nghiêm khắc. Anh theo học trường nội trú ở Massachusetts, Hoa Kỳ và sau đó theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Sau khi vụ bê bối ảnh nổi lên, Trần Phi Vũ được cho là đã quỳ trước cửa văn phòng của cha mình cả ngày để cầu xin sự tha thứ. Sự nghiệp của nam diễn viên 22 tuổi đang lên có thể bị thui chột sớm do bị lôi kéo vào vụ bê bối.

Trần Phi Vũ được cho đã quỳ gỗi cầu xin cha tha thứ sau khi lộ ảnh giường chiếu với hotgirl. Ảnh: Internet

Phi Vũ từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng khi còn nhỏ, anh đã không luyện chữ viết tay một cách nghiêm túc và khi Trần Khải Ca phát hiện ra, ông đã mất bình tĩnh, trách mắng con rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, đạo diễn Khải Ca cũng đích thân dạy các con trai của mình, giải thích những cuốn sách kinh điển trong 2 giờ một tuần. Khải Ca luôn coi trọng việc làm gương, ông luôn yêu cầu bản thân nghiêm khắc, hy vọng có thể trở thành hình mẫu cho các con.

Trong một lần gia đình đang ăn tối, hai vợ chồng đạo diễn trò chuyện rất vui vẻ, trong khi Trần Phi Vũ đứng sang một bên như một người phục vụ "chờ gọi món". Khi nghe bố gọi "Phi Vũ, ngồi xuống đi", nam diễn viên mới đi tới bàn ăn, nhưng không có chiếc ghế nào, Trần Phi Vũ quỳ một gối xuống bên cạnh mẹ, rất lễ phép.

Trong bữa ăn, Trần Khải Ca đưa đôi đũa cho con trai, Phi Vũ rất cung kính cầm lấy, gật đầu với cha để bày tỏ lòng biết ơn và không di chuyển chiếc đũa, thay vào đó, anh đợi cha ra hiệu mới bắt đầu gắp rau. Suốt buổi anh không nói một lời nào.

Chính vì vậy, việc con trai lộ ảnh giường chiếu với hotgirl mạng khi sự nghiệp đang lên khiến Trần Khải Ca khó tránh được sự tức giận. Tương lai phía trước của Phi Vũ tại showbiz Hoa ngữ vẫn còn bỏ ngõ, bởi đất nước tỷ dân rất hà khắc với những nghệ sĩ dính scandal đời tư.