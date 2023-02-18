Nữ thần tượng khiến khán giả tiếc nuối khi không tái ngộ Lâm Chí Dĩnh sau 16 năm

Sao quốc tế 18/02/2023 20:28

Kể từ khi bộ phim "Sợi dây chuyện định mệnh" lên sóng, nam - nữ chính là Lâm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na không gặp lại nhau.

Mới đây, truyền thông đưa tin nữ diễn viên Yoo Ha Na gây chú ý khi cùng con trai đến Đài Loan. Yoo Ha Na sẽ nghỉ dưỡng và tham quan Cao Hùng. Ở tuổi 37, nữ diễn viên được nhận xét vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Yoo Ha Na từng là nữ thần tượng một thời của showbiz Trung Quốc với vai diễn Hạ Chi Tinh trong bộ phim Sợi dây chuyền định mệnh. Cô đóng cặp với tài tử Lâm Chí Dĩnh.

Nữ thần tượng khiến khán giả tiếc nuối khi không tái ngộ Lâm Chí Dĩnh sau 16 năm - Ảnh 1
Cặp đôi màn ảnh Lâm Chí Dĩnh - Yoo Ha Na gây sốt sau thành công của "Sợi dây chuyền định mệnh". Ảnh: Internet

Dưới bình luận, khi được khán giả hỏi có tái ngộ với Lâm Chí Dĩnh trong chuyến đi lần này không, Yoo Ha Na cho biết "không thể". Điều này khiến người hâm mộ bộ phim Sợi dây chuyền định mệnh thất vọng.

Sau 16 năm, kể từ khi tác phẩm lên sóng, nam - nữ chính là Lâm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na không gặp lại nhau.

Nữ thần tượng khiến khán giả tiếc nuối khi không tái ngộ Lâm Chí Dĩnh sau 16 năm - Ảnh 2
Nữ thần tượng khiến khán giả tiếc nuối khi không tái ngộ Lâm Chí Dĩnh sau 16 năm - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất trong chuyến đi Đài Loan của Yoo Ha Na. Ảnh: Sina

Yoo Ha Na sinh năm 1986, tại Seoul (Hàn Quốc), chính thức bước chân vào showbiz với công việc người mẫu ảnh cho 1 vài tạp chí. 

Bước ngoặt cuộc đời của nữ diễn viên xảy ra nhờ vào… 1 cuốn tạp chí. Vào khoảng năm 2006, nhà sản xuất nổi tiếng Đài Loan - Trần Ngọc San đã vô tình nhìn thấy hình ảnh của Yoo Ha Na trong 1 quyển tạp chí. Nhà sản xuất xứ Đài cảm thấy Yoo Ha Na vô cùng phù hợp với hình tượng nữ chính Hạ Chi Tinh trong tác phẩm Sợi dây chuyền định mệnh mà cô đang dày công chuẩn bị.

Ngay sau đó, Trần Ngọc San đã thuyết phục Yoo Ha Na bay từ Hàn Quốc sang Đài Loan thử vai. Cuối cùng, mỹ nhân xứ Hàn đã giành được vai nữ chính Hạ Chi Tinh. Tác phẩm Sợi dây chuyền định mệnh thành công vang dội, trở thành 1 trong những bộ phim thần tượng kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của bao khán giả 8X, 9X.

Bản thân Yoo Ha Na cũng vụt sáng thành sao chỉ sau 1 đêm. Cô cùng nam chính Lâm Chí Dĩnh được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt liệt, trở thành cặp đôi màn ảnh hot nhất nhì vào thời điểm đó.

Sau khi thành danh, cô tiếp tục tham gia vài phim tại Đài Loan, đóng vai chính trong 1 MV của Châu Kiệt Luân. Sau 1 năm hoạt động sôi nổi tại xứ Đài, Yoo Ha Na quyết định quay về Hàn Quốc vì muốn ở gần gia đình. Cô tiếp tục tham gia 1 vài bộ phim tại quê nhà Hàn Quốc, trong đó có 2 tác phẩm gây được tiếng vang là The Sons of Sol Pharmacy House và First Wives' Club.

Tháng 11/2011, Yoo Ha Na tổ chức đám cưới với cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu. Sau khi kết hôn, Yoo Ha Na chính thức giải nghệ, tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí khi mới 25 tuổi. Người đẹp chia sẻ thêm rằng, cô quyết định dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình. Yoo Ha Na lần lượt hạ sinh 2 con trai vào năm 2013 và 2019. Hiện nay, công việc chính của ngôi sao nổi tiếng một thời là bán hàng qua mạng.

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Từ khóa:   Lâm Chí Dĩnh Yoo Ha Na Sợi dây chuyền định mệnh sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

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