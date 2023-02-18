Theo QQ, Lý Tiểu Lộ và con gái Điềm Hinh hiện trong sống biệt thự 60 triệu NDT (8,7 triệu USD) ở Bắc Kinh. Cô thường xuyên được trông thấy di chuyển bằng hai xe sang có giá lần lượt 2,9 triệu USD và 37.000 USD.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về cuộc sống hiện tại của Lý Tiểu Lộ . Trái với suy nghĩ của công chúng về việc nữ nghệ sĩ gặp khó khăn kinh tế, trang tin cho biết Lý Tiểu Lộ vẫn sống sung túc, giàu sang dù thất nghiệp suốt 5 năm qua.

Theo iFeng, Lý Tiểu Lộ hoạt động nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Đến ngày bị đuổi khỏi showbiz, nữ diễn viên đã tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Chưa kể, cô còn xuất thân trong gia đình khá giả. Cha mẹ Lý Tiểu Lộ sở hữu một căn hộ cao cấp trị giá 80 triệu NDT (11,6 triệu USD) ở Bắc Kinh. Vì vậy, Lý Tiểu Lộ không cần làm việc cũng có tiền tiêu.

Để con gái Điềm Hinh được chăm sóc tốt, Lý Tiểu Lộ thuê đến 2 bảo mẫu. Mỗi tháng, nữ diễn viên tốn hàng trăm nghìn NDT cho chi phí nuôi dưỡng và học hành của con gái.

Năm 2022, Lý Tiểu Lộ rao bán 100 món đồ cũ trên mạng. Trong đó, có nhiều quần áo, giày dép đắt tiền chưa từng được cô sử dụng lần nào. Theo QQ, Lý Tiểu Lộ bán đồ cũ không phải vì thiếu tiền mà là muốn dọn bớt kho để mua sắm đồ mới.

Theo truyền thông, mặc dù không còn đóng phim cũng chẳng có hợp đồng quảng cáo, Lý Tiểu Lộ giờ đây kiếm tiền bằng cách livestream bán hàng. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng công chúng sẽ tẩy chay, nữ diễn viên họ Lý bất ngờ kiếm được bộn tiền.

Trang QQ cho biết, hồi tháng 4/2020, trong buổi livestream đầu tiên, chỉ trong thời gian ngắn, Lý Tiểu Lộ đã thu hút 700.000 lượt xem, nhận về 850.000 Tệ tiền quà tặng do người xem gửi tới (khoảng gần 3 tỷ đồng). Điều này cho thấy Lý Tiểu Lộ vẫn "cá kiếm" được bộn tiền dù bị cẩm cửa ở showbiz. Tuy nhiên sau đó, Trung Quốc cấm nghệ sĩ livestream khi vướng scandal, Lý Tiểu Lộ một lần nữa bị cự tuyệt đường quay lại.

Lý Tiểu Lộ kết hôn với Giả Nãi Lượng vào năm 2012. Hôn nhân của họ được nhiều người ngưỡng mộ và trái ngọt là cô con gái Điềm Hinh, đáng yêu xinh xắn.

Năm 2018, một nguồn tin từ Weibo hé lộ Lý Tiểu Lộ thích những nghệ sĩ nam trẻ. Cô đã nhiều lần vụng trộm sau lưng chồng nhưng Giả Nãi Lượng vẫn luôn tha thứ cho vợ. Song, vụ việc ồn ào với PGone là "giọt nước tràn ly" khiến anh đi tới quyết định cuối cùng là ly hôn.

Từ một diễn viên có mọi thứ trong tay, Lý Tiểu Lộ tự tay đập vỡ hạnh phúc gia đình, danh tiếng và sự yêu mến của khán giả. Cô được xem là hình tượng xấu với công chúng và trở thành nữ diễn viên bị ghét nhất làng giải trí Hoa ngữ.