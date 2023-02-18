Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai

Sao quốc tế 18/02/2023 08:42

Tần Ngưu Chính Uy - nữ diễn viên sinh năm 1998 - từng hứng chịu nhiều tai tiếng khi được biết tới là bạn gái cũ của Ngô Diệc Phàm.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin Tần Ngưu Chính Uy công khai hẹn hò nam diễn viên Khổng Ngữ Hạo. "Dưới ánh mặt trời, nhìn thấy cầu vồng. Hy vọng bên anh trọn đời trọn kiếp", nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân. Cô cũng chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên bạn trai.

Được biết, Tần Ngưu Chính Uy và Khổng Ngữ Hạo yêu nhau từ tháng 9/2022 nhưng đến nay cả hai mới xác nhận tình cảm. Cánh săn ảnh từng chụp được khoảnh khắc thân mật của hai diễn viên trẻ trên phố.

Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai - Ảnh 1
Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai - Ảnh 2
Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai - Ảnh 3
Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai - Ảnh 4
Tần Nguy Chính Uy và bạn trai Khổng Ngữ Hạo. Ảnh: Weibo

Việc Tần Ngưu Chính Uy công khai bạn trai gây chú ý. Đây là lần đầu tiên cô chia sẻ chuyện tình cảm sau sóng gió đời tư với Ngô Diệc Phàm. Không ít cư dân mạng gửi lời chúc phúc, ủng hộ Tần Ngưu Chính Uy bắt đầu mối quan hệ mới.

Tháng 8/2019, Tần Ngưu Chính Uy bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng khi bị phóng viên bắt gặp đang tay trong tay tình cảm cùng Ngô Diệc Phàm. Lúc này, tài tử họ Ngô đang là nam nghệ sĩ hàng đầu và có lượng fan đông đảo bậc nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi ấy đôi bên đều không lên tiếng thừa nhận hay phản bác chuyện yêu đương, người đẹp 9x nhanh chóng được cho là người yêu của nam diễn viên Có một nơi chỉ chúng ta biết. 

Đến giữa năm 2021, lúc Ngô Diệc Phàm bị bắt vì cưỡng hiếp nhiều cô gái trẻ, Tần Ngưu Chính Uy với danh nghĩa là bạn gái cũ của nam ca sĩ, hứng chịu sự công kích từ cư dân mạng. Cô cho biết từng trải qua giai đoạn khó khăn đến mức tưởng phải thay tên đổi họ để có cuộc sống yên bình.

“Tôi xuất hiện trong mắt công chúng rất đột ngột, bị đẩy lên hứng chịu dư luận và sau đó kết thúc chỉ bằng 1 câu nói qua loa", cô cho biết.

Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai - Ảnh 5
Nữ diễn viên khổ sợ vì tin hẹn hò Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Weibo

Tần Ngưu Chính Uy nói, cô đã chịu sự sỉ nhục suốt thời gian qua. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, mỗi ngày, Tần Ngưu Chính Uy nhận được những khoản tiền trị giá 0,01 tệ (35 đồng) kèm theo những lời nhục mạ gọi cô kẻ dâm đãng, mồi chài đàn ông... “Thậm chí, một số người còn vào trang web trường học của tôi, sau đó nộp đơn xin thôi học và nói rằng, tôi có hành vi không đứng đắn trong học tập”, cô bộc bạch.

Cuối cùng, người đẹp sinh năm 1998 cho biết, sau chuyện này cô trở nên trầm lặng hơn và ít tiếp xúc đám đông, tuy nhiên cô vẫn luôn biết ơn gia đình và những người đã luôn bảo vệ và đứng về phía mình. Đặc biệt, Tần Ngưu Chính Uy còn thông báo mình đã nhận được nhiều lời xin lỗi từ dân mạng sau khi lùm xùm của Ngô Diệc Phàm. “Hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã nói hết mọi chuyện một cách thoải mái. Về sau, tôi sẽ không nhắc lại nữa và sẽ buông bỏ hoàn toàn, sống thật với chính mình thật tốt”, bạn gái tin đồn của Ngô Diệc Phàm bày tỏ.

Tần Ngưu Chính Uy (sinh năm 1998) có biệt danh là Lộc Y Luna, là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thời điểm tin đồn hẹn hò cùng Ngô Diệc Phàm khiến dư luận xôn xao, Tần Ngưu Chính Uy nhận về vô số lời chỉ trích từ phía người hâm mộ của nam ca sĩ. Sau khi vụ việc tạm được lắng xuống, cô tham gia show tuyển chọn nhóm nhạc nữ Thanh xuân có bạn 2 và diễn xuất trong các phim Thế giới bình phàm, Bố mẹ thân yêu...

 

 

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