Mỹ nhân 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' Huỳnh Dịch có bạn trai mới sau 2 lần ly hôn

Sao quốc tế 17/02/2023 12:30

Nữ diễn viên Huỳnh Dịch thông báo trên trang cá nhân việc đang bắt đầu một mối quan hệ mới.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Huỳnh Dịch đang hẹn hò với một người đàn ông kém tuổi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: "Chị đã có bạn trai nhỏ rồi".

Thông tin người đẹp 45 tuổi có tình mới nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía công chúng. Trong quá khứ, ngôi sao Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý từng trải qua nhiều mối tình tai tiếng và 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Chính vì vậy, ở thời điểm hiện tại, cô rất cẩn trọng và không muốn công khai danh tính bạn trai. Theo truyền thông, rất có thể bạn trai mới của nữ diễn viên không hoạt động trong ngành giải trí.

Mỹ nhân 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' Huỳnh Dịch có bạn trai mới sau 2 lần ly hôn - Ảnh 1

Huỳnh Dịch thuộc nhóm minh tinh hàng đầu Trung Quốc thập niên 2000, cô nổi tiếng từ phim đầu tay - Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý - ra mắt năm 2001. Diễn viên còn được yêu thích qua Hoàn Châu cách cách 3, Phong Vân 2, phim truyền hình Ngọa hổ tàng long... Những năm gần đây, Huỳnh Dịch đóng vai phụ trong Thiên Long Bát Bộ 2021, Đương gia chủ mẫu...

Huỳnh Dịch trải qua hai cuộc hôn nhân sóng gió. Cô kết hôn lần đầu với doanh nhân Khương Khải năm 2009, sau 40 ngày quen biết. Vợ chồng ly hôn năm 2010. Khương Khải từng viết trên Weibo về vợ cũ: "Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời là gặp phải cô. Điều vui nhất trong đời là sớm ly hôn cô".

Năm 2012, Huỳnh Dịch kết hôn với Hoàng Nghị Thanh, sinh con gái Dangdang. Từ cuối năm 2013, hôn nhân rạn nứt. Trên trang cá nhân, Hoàng Nghị Thanh nhiều lần mắng nhiếc Huỳnh Dịch, tố cáo cô ngoại tình với đại gia, vô trách nhiệm với con gái. Anh từng bế con sang Mỹ, cắt đứt liên lạc với vợ cũ. Trong khi đó, Huỳnh Dịch khẳng định mình là nạn nhân của bạo hành gia đình, từng bị chồng đánh nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Vụ đấu tố của Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh kéo dài vài năm trời khiến khán giả chán nản.

Mỹ nhân 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' Huỳnh Dịch có bạn trai mới sau 2 lần ly hôn - Ảnh 2
Huỳnh Dịch và con gái chung với Hoàng Nghị Thanh. Ảnh: Weibo

Hai người chính thức ly dị năm 2014, Huỳnh Dịch giành được quyền nuôi con. Cô không nhận được trợ cấp từ chồng cũ. Năm 2020, Hoàng Nghị Thanh bị tòa án ở Thượng Hải tuyên 15 năm tù vì tội buôn bán ma túy.

Huỳnh Dịch từng nói sợ hãi, khủng hoảng tột độ khi hôn nhân với Hoàng Nghị Thanh rạn vỡ. Lúc đó, cô bị hủy hoại danh tiếng do chồng cũ liên tục nói xấu, các thương hiệu hủy hợp đồng và đòi cô bồi thường. Vì liên tục mất ngủ, cô rụng tóc, đầu óc luôn căng thẳng. "Tôi khốn đốn vì scandal bủa vây, không dám ra ngoài, không dám lên mạng, không dám cầm điện thoại thậm chí không liên lạc với bạn bè", Huỳnh Dịch nói. Được cha mẹ động viên, cô dần tìm lại hy vọng sống.

 

 

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