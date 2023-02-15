Tung tin thất thiệt đoàn phim Trung Quốc 'ngược đãi động vật', một người phải ngồi tù

Người này tung tin sai đoàn phim cổ trang "Đương gia chủ mẫu" giết mèo để phục vụ cảnh quay, khiến ê-kip thiệt hại nặng nề.

Ngày 15/2, truyền thông đưa tin một người họ Lưu bị tòa án thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tuyên phạt 7 tháng tù giam cho hành vi tung tin thất thiệt, gây rối trật tự công cộng và khiến đoàn phim Đương gia chủ mẫu tổn thất nặng nề về danh tiếng lẫn kinh tế. Qua điều tra và xác minh, cảnh sát xác nhận chú mèo trắng được sử dụng trong bộ phim Đương gia chủ mẫu vẫn còn sống. Trái ngược với thông tin Lưu đăng tải rằng chú mèo này đã bị hại chết.

Phân cảnh khiến ê-kip phim "Đương gia chủ mẫu" gặp sóng gió. Ảnh: Sina Phim phát sóng hồi tháng 12/2021, có cảnh mèo trắng giãy chết. Sau đó, họ Lưu đăng bài tố cáo êkíp giết mèo để thực hiện cảnh quay. Tiếp đến, hàng trăm nghìn khán giả tấn công fanpage của phim Đương gia chủ mẫu, chấm điểm thấp cho tác phẩm, chỉ trích êkíp ngược đãi động vật. Đơn vị sản xuất cho biết thuê mèo để thực hiện cảnh quay, quá trình ghi hình có sự giám sát của chủ. Con vật không bị thương cũng không chết vì quay phim. Tuy vậy, tài khoản mạng xã hội tự nhận "diễn viên quần chúng", tiết lộ đoàn phim nói dối, che giấu sự thật.

Êkíp cho rằng sự việc ảnh hưởng tới uy tín của diễn viên cũng như đơn vị sản xuất, vì thế ngừng thanh minh, báo cảnh sát làm rõ sự việc. Cũng theo đại diện ê-kíp Đương gia chủ mẫu, hành động bịa đặt và lan truyền tin tức sai sự thật của Lưu khiến tác phẩm thiệt hại hàng trăm triệu NDT vì bị nhà quảng cáo quay lưng, rút tài trợ. "Đương gia chủ mẫu" đánh mất thiện cảm của công chúng vì bị tung tin thất thiệt. Ảnh: Sina Theo trang 163, việc nghi phạm bị bắt vì tung tin giả thể hiện động thái cứng rắn của cơ quan chức năng nhằm chỉnh đốn tình trạng bạo lực Internet, đăng tin thất thiệt bôi nhọ người khác. Từ tháng 8/2021 đến nay, hàng chục nghìn tài khoản mạng xã hội bị xóa sổ, cấm đăng bài do tung tin giả, khiêu khích, lăng mạ người khác. Tháng 12/2021, ba người, gồm hai nam và một nữ, bị bắt vì tung tin đồn diễn viên Đồng Lệ Á "quan hệ bất chính với chính trị gia". Đương gia chủ mẫu ghi hình ở trường quay Hoành Điếm. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa các thành viên trong gia tộc thêu thùa, dệt lụa nổi danh thời nhà Thanh. Phim được sản xuất bởi "biên kịch vàng" Vu Chính, diễn viên chính gồm Tưởng Cần Cần, Dương Dung, Huệ Anh Hồng, Huỳnh Dịch, Vương Diễm.

'Hoàng tử quyến rũ' của nhạc pop Trung Quốc Lưu Văn Chính qua đời Những năm 1970 và 1980, Lưu Văn Chính là nam ca sĩ tiêu biểu của làng nhạc pop Trung Quốc, được ca ngợi là "hoàng tử quyến rũ" trong lòng nhiều người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-tin-that-thiet-oan-phim-trung-quoc-nguoc-ai-ong-vat-mot-nguoi-phai-ngoi-tu-556285.html