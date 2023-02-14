Diễn viên hết thời về bán mì xào ở chợ, cuộc sống mưu sinh khiến ngoại hình xuống dốc trông thấy

Hình ảnh mới đây của nam diễn viên Lý Gia Minh khiến khán giả bất ngờ vì anh thay đổi quá nhanh.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Lý Gia Minh bất ngờ đăng tải video mới khi anh bán mì xào tại một quầy hàng lưu động ở chợ Thiên Tân. Được biết, nam nghệ sĩ nỗ lực bán hàng ven đường để trang trải cho cuộc sống hiện tại sau khi thất nghiệp. Lý Gia Minh còn treo băng rôn với dòng chữ: "Tự lực cánh sinh, đủ ăn đủ mặc". Đây được coi là hành động khích lệ bản thân cố gắng của nam diễn viên khi chọn cách bán hàng để sinh nhai.

Trong video, Lý Gia Minh mặc áo khoác quân đội cũ kỹ và nhàu nhĩ. Anh đi giày thể thao giá rẻ. Nhiều người nhận ra dù mới ở tuổi 39 nhưng Lý Gia Minh trông chẳng khác gì các ông chú trung niên già nua hơn hẳn so với trước kia. Để bán hàng, nam diễn viên kê bàn ghế và dựng lán ven đường. Có một vài khách ghé qua sạp hàng của anh. Diễn viên Lý Gia Minh đang làm mì xào cho khách. Ảnh: Sina Nhiều người sau khi xem xong video của Lý Gia Minh đã ủng hộ và chúc anh kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Một số bạn bè cũng mong nam diễn viên có thể làm việc ngày càng có kết quả tốt. Nhiều khán giả động viên Lý Gia Minh không buồn bã khi đổi nghề vì chỉ cần lao động chính đáng thì mọi thứ sẽ tốt lên.

Được biết, nam diễn viên Lý Gia Minh đã có 22 năm gắn bó với công việc đóng phim. Dù không phải là nam chính mà chỉ là nam phụ trong một số tác phẩm như Lý Vệ Đương Quan 2, Cao lương hồng liễu... nhưng anh vẫn được khán giả quý mến vì nhân cách tốt, có thực lực diễn xuất. Diễn viên Lý Gia Minh. Ảnh: Internet Lý Gia Minh gây ấn tượng vì vẻ ngoài giản dị, chân chất, thật thà. Vài năm trước, anh vẫn có phim đóng, vẫn có thu nhập khá ổn nhờ các vai diễn. Nhưng vài năm nay vì sự đi xuống của giới phim ảnh cộng thêm đại dịch COVID-19, nam diễn viên không có vai, chẳng có công việc ổn định như trước kia. Hơn thế, chuyện bố qua đời khiến Lý Gia Minh chịu ảnh hưởng tâm lý khá nặng. Lý Gia Minh từng là nam diễn viên phụ được yêu mến vì chân thật, dễ gần và có diễn xuất. Để trang trải cho cuộc sống, Lý Gia Minh đã thử sức với nhiều công việc phụ khác nhau. Anh tham gia một số đoàn làm phim mỗi khi có vai diễn. Nhưng khi không có việc làm, nam diễn viên tiếp tục kiếm tiền bằng việc bán mì xào tại chợ. Cuộc sống hiện tại của Lý Gia Minh dù không giàu có nhưng thu nhập ổn hơn là chờ phim đóng.

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