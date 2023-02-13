'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

Sao quốc tế 13/02/2023 14:27

Trong cuộc sống gia đình, Trì Trọng Thụy gọi vợ là "đổng sự trưởng", vợ ông - nữ doanh nhân tỷ phú hơn chồng 12 tuổi - gọi ông là "Trì sư phụ". Họ đồng hành bên nhau tính đến nay đã được hơn 3 thập kỷ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, mới đây, vợ chồng nam diễn viên Trì Trọng Thụy đã tới Đài Loan để để tham gia lễ truy điệu một vị đại sư tiếng tăm, là bạn của tỷ phú Trần Lệ Hoa.

Khi bà xã 82 tuổi xúc động tới bật khóc, đứng không vững, "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy ân cần nâng đỡ bà và đưa khăn cho Trần Lệ Hoa. Tình cảm gắn bó của hai người nhận được sự tán dương của khán giả.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi - Ảnh 1
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi - Ảnh 2
Trị Trọng Thụy đồng hành cùng vợ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ quen Trần Lệ Hoa năm 1988, bấy giờ ông nổi tiếng khắp Trung Quốc với vai Đường Tăng trong Tây du ký. Ban đầu, bà Trần ngại ngần kết hôn vì lớn hơn tài tử 12 tuổi, qua một đời chồng và có ba con riêng. Doanh nhân thường ngẫm: "Tiền bạc làm sao thay đổi được tuổi tác".

Trần Lệ Hoa hỏi ý kiến các con nhưng họ đều nói: "Đây là chuyện của mẹ, mẹ tự quyết định, chúng con không can thiệp". Năm 1990, họ kết hôn giữa vô số đàm tiếu. Khi bị cho là "hám tiền", ông từng nói thời gian sẽ trả lời cho những dị nghị về cuộc hôn nhân của mình.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi - Ảnh 3

Năm 2020, tạp chí New Fortune công bố danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc và nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa xuất hiện ở vị trí thứ 57. Bà là một trong những tỷ phú cao tuổi nhất trong danh sách này và sở hữu khối tài sản hơn 5,6 tỷ USD nhờ kinh doanh bất động sản, nội thất gỗ.

Bà Trần Lệ Hoa tự nhận tính cách như nam giới, mạnh mẽ, quyết liệt. Sự tinh tế, mềm mỏng của Trì Trọng Thụy bù đắp cho bà, nhờ vậy hai người gắn bó bền chặt. Doanh nhân thích sự chân thành, không giả tạo, nói năng hợp tình hợp lý ở chồng.

Trì Trọng Thụy thường đi làm với vợ nhưng khi tài tử tham gia sự kiện giải trí, bà Trần Lệ Hoa không xuất hiện. Doanh nhân nói đó là các chương trình văn hóa, văn nghệ, có mặt fan của Trì Trọng Thụy. Bà không muốn đi cùng diễn viên, gây mất tự nhiên, thoải mái giữa nghệ sĩ và khán giả.

Doanh nhân cho biết dù bận rộn kinh doanh, bà không bỏ bê gia đình, con cái. Các thành viên trong gia đình bà thường ăn sáng, ăn tối cùng nhau. Bà hạnh phúc vì đại gia đình cư xử chan hòa, các con, cháu đều kính trọng Trì Trọng Thụy. Cháu ngoại đầu tiên của Trần Lệ Hoa quấn quýt Trì Trọng Thụy, không chịu theo ai ngoài ông.

Những năm gần đây, sức khỏe của bà Trần Lệ Hoa không tốt nên bà đã nghĩ tới việc lập di chúc. Cuối năm 2017, bà công bố di chúc về khối tài sản khổng lồ của mình. Theo đó, ba người con riêng được bà cho thừa kế một tỷ USD. 4/5 số tài sản còn lại lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, bà Trần Lệ Hoa đều giao cho người bạn đời Trì Trọng Thụy. Nam diễn viên cũng sẽ là người tiếp quản công việc kinh doanh của vợ sau khi bà qua đời.

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