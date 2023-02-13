Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân

Sao quốc tế 13/02/2023 12:56

Tinh thần Coco Lee thời gian qua giảm sút nghiêm trọng khi chồng tỷ phú nhiều lần ngoại tình, hôn nhân có nguy cơ tan vỡ.

Tháng 1/2023, truyền thông Hong Kong đưa tin cuộc hôn nhân của Coco Lee và tỷ phú Bruce Rockowitz đang trong tình trạng đóng băng. Có tin nói rằng chồng tỷ phú của Coco Lee từng nhiều lần có hành vi ngoại tình với gái trẻ, khiến nữ ca sĩ không thể chấp nhận và quyết định ly thân.

Khi hay tin cha ruột ngoại tình, hai đứa con riêng của Bruce không hề an ủi hoặc tỏ chút quan tâm đến Coco Lee dù từ lâu nữ ca sĩ đã xem họ như người một nhà. Điều này khiến cô rất đau buồn và tinh thần suy sụp. 

Một người, được cho là bạn thân Coco Lee, tiết lộ với truyền thông: "Người đàn ông đã lừa dối cô ấy hết lần này đến lần khác, đối tác của anh ta đều là những cô gái trẻ. Coco đã cho cơ hội nhưng anh ta không thay đổi. Đây đã là lần thứ ba". Trong khi chồng ngoại tình, Coco Lee không nhận được sự bênh vực từ những cô con gái riêng của chồng - những người cô từng coi như con. Vì thế, tinh thần ca sĩ càng suy sụp.

Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân - Ảnh 1
Coco Lee và chồng tỷ phú. Ảnh: Internet

Coco Lee mới đây cũng xuất hiện sau scandal hôn nhân này, cô đăng tải đoạn video đi làm nhưng tình trạng thể chất lại sa sút nghiêm trọng khiến nhiều người lo lắng.

Trang phục của Coco Lee rất giản dị, cô mặc một chiếc váy ngắn tay màu xám buộc tóc đuôi ngựa, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, có vẻ như tâm trạng của cô rất tốt. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tình hình của Coco Lee rất tồi tệ, ngoại hình của cô đã thay đổi chóng mặt.

Gương mặt cô tái nhợt, sưng húp, các cơ trên trán lộ ra trông rất mất mỹ quan. Khi nhìn nghiêng, có thể thấy rõ ràng trên má cô có nhiều nếp nhăn, vùng da dưới mắt thâm quầng không đều màu. Coco Lee từng là một người phụ nữ rất quan tâm đến hình ảnh của bản thân, cô thường trang điểm nhẹ nhàng, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không trang điểm và để lộ nhan sắc thật của mình.

Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân - Ảnh 2
Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân - Ảnh 3
Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân - Ảnh 4
Coco Lee lộ gương mặt sưng phù, cơ thể sụt cân nghiêm trọng. Ảnh: Internet

Tin đồn hôn nhân của Coco Lee rạn nứt rộ lên từ 2020 khi ca sĩ nhiều lần viết những dòng trạng thái úp mở, gây khó hiểu. 

Ngày 2/1, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân và tiết lộ, cô chỉ còn nặng 42,3kg. Ngoài ra, một tấm ảnh khác cho thấy cô vén áo để lộ chiếc túi có ống dẫn lưu dịch, được đeo bên hông người. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô.

Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận động viên tinh thần của Coco Lee và chúc cô bình yên, khỏe mạnh. Truyền thông Hong Kong cũng liên lạc với công ty quản lý của nữ ca sĩ để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cô nhưng chưa nhận được phản hồi.

Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân - Ảnh 5

Nữ ca sĩ thông báo tổ chức đám cưới vào năm 2010. Chồng cô là Bruce Rockowitz - một doanh nhân người Canada gốc Do Thái và hơn cô 18 tuổi. Ông hiện là giám đốc điều hành của Global Brands Group, đơn vị quản lý những thương hiệu như Calvin Klein, Juicy Couture... 

Đám cưới của họ được tổ chức hoành tráng liên tục trong 2 ngày ở Hong Kong vào tháng 10/2011. Jennifer Lopez, Bruno Mars cùng nhiều sao hạng A của Hoa ngữ đều đến chúc mừng.

"Ông xã" của Coco Lee từng li dị vợ và có con riêng nhưng tất cả những yếu tố này không ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Sau 12 năm kết hôn, Coco Lee và Bruce chưa có con chung. 

Hậu bê bối ngoại tình với Hứa Chí An, Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh quay lại làng giải trí

Hậu bê bối ngoại tình với Hứa Chí An, Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh quay lại làng giải trí

Hoàng Tâm Dĩnh thông báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, chính thức quay lại showbiz sau 4 năm ở ẩn vì scandal ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Coco Lee chồng Coco Lee ngoại tình Coco Lee sụt cân sao Hong Kong sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hậu bê bối ngoại tình với Hứa Chí An, Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh quay lại làng giải trí

Hậu bê bối ngoại tình với Hứa Chí An, Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh quay lại làng giải trí

Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du

Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

Địch Lệ Nhiệt Ba được vợ cũ Hoàng Cảnh Du bảo vệ trước tin đồn mang thai

Địch Lệ Nhiệt Ba được vợ cũ Hoàng Cảnh Du bảo vệ trước tin đồn mang thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng