Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân

Khi hay tin cha ruột ngoại tình, hai đứa con riêng của Bruce không hề an ủi hoặc tỏ chút quan tâm đến Coco Lee dù từ lâu nữ ca sĩ đã xem họ như người một nhà. Điều này khiến cô rất đau buồn và tinh thần suy sụp.

Tháng 1/2023, truyền thông Hong Kong đưa tin cuộc hôn nhân của Coco Lee và tỷ phú Bruce Rockowitz đang trong tình trạng đóng băng. Có tin nói rằng chồng tỷ phú của Coco Lee từng nhiều lần có hành vi ngoại tình với gái trẻ, khiến nữ ca sĩ không thể chấp nhận và quyết định ly thân.

Coco Lee mới đây cũng xuất hiện sau scandal hôn nhân này, cô đăng tải đoạn video đi làm nhưng tình trạng thể chất lại sa sút nghiêm trọng khiến nhiều người lo lắng.

Một người, được cho là bạn thân Coco Lee, tiết lộ với truyền thông: "Người đàn ông đã lừa dối cô ấy hết lần này đến lần khác, đối tác của anh ta đều là những cô gái trẻ. Coco đã cho cơ hội nhưng anh ta không thay đổi. Đây đã là lần thứ ba". Trong khi chồng ngoại tình, Coco Lee không nhận được sự bênh vực từ những cô con gái riêng của chồng - những người cô từng coi như con. Vì thế, tinh thần ca sĩ càng suy sụp.

Trang phục của Coco Lee rất giản dị, cô mặc một chiếc váy ngắn tay màu xám buộc tóc đuôi ngựa, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, có vẻ như tâm trạng của cô rất tốt. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tình hình của Coco Lee rất tồi tệ, ngoại hình của cô đã thay đổi chóng mặt.

Gương mặt cô tái nhợt, sưng húp, các cơ trên trán lộ ra trông rất mất mỹ quan. Khi nhìn nghiêng, có thể thấy rõ ràng trên má cô có nhiều nếp nhăn, vùng da dưới mắt thâm quầng không đều màu. Coco Lee từng là một người phụ nữ rất quan tâm đến hình ảnh của bản thân, cô thường trang điểm nhẹ nhàng, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không trang điểm và để lộ nhan sắc thật của mình.

Coco Lee lộ gương mặt sưng phù, cơ thể sụt cân nghiêm trọng. Ảnh: Internet

Tin đồn hôn nhân của Coco Lee rạn nứt rộ lên từ 2020 khi ca sĩ nhiều lần viết những dòng trạng thái úp mở, gây khó hiểu.

Ngày 2/1, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân và tiết lộ, cô chỉ còn nặng 42,3kg. Ngoài ra, một tấm ảnh khác cho thấy cô vén áo để lộ chiếc túi có ống dẫn lưu dịch, được đeo bên hông người. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô.

Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận động viên tinh thần của Coco Lee và chúc cô bình yên, khỏe mạnh. Truyền thông Hong Kong cũng liên lạc với công ty quản lý của nữ ca sĩ để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cô nhưng chưa nhận được phản hồi.

Nữ ca sĩ thông báo tổ chức đám cưới vào năm 2010. Chồng cô là Bruce Rockowitz - một doanh nhân người Canada gốc Do Thái và hơn cô 18 tuổi. Ông hiện là giám đốc điều hành của Global Brands Group, đơn vị quản lý những thương hiệu như Calvin Klein, Juicy Couture...

Đám cưới của họ được tổ chức hoành tráng liên tục trong 2 ngày ở Hong Kong vào tháng 10/2011. Jennifer Lopez, Bruno Mars cùng nhiều sao hạng A của Hoa ngữ đều đến chúc mừng.

"Ông xã" của Coco Lee từng li dị vợ và có con riêng nhưng tất cả những yếu tố này không ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Sau 12 năm kết hôn, Coco Lee và Bruce chưa có con chung.