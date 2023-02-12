'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

Sao quốc tế 12/02/2023 21:55

Nhờ danh tiếng, Lưu Hiểu Khánh dễ dàng bán được hàng trăm bức thư pháp trong một buổi livestream. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bà bán thư pháp giá quá cao.

Sau một thời gian im ắng, từ ngày 10/2, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh bắt đầu livestream hàng ngày trên Internet để giao lưu với người hâm mộ và bán các bức thư pháp của mình, một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng.

Trước đó mấy tháng, ngày 8/11/2022, tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Trường Xuân, Lưu Hiểu Khánh đã bắt đầu buổi livestream, bán các tác phẩm thư pháp của mình ngay tại chỗ, thu hút hơn 3.000 cư dân mạng vào xem. Đáng chú ý là hôm đó Lưu Hiểu Khánh đã viết một bức thư pháp hai chữ “Xá đắc” bán được tới 9.986 Nhân dân tệ (NDT, tức khoảng 35 triệu VND).

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp - Ảnh 1
'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp - Ảnh 2
'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp - Ảnh 3
Lưu Hiểu Khánh livestream bán... chữ - Ảnh: Internet

Việc bán hai chữ với giá gần 10.000 NDT đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trong cư dân mạng. Có người cho rằng Lưu Hiểu Khánh dù sao cũng là “Bách Hoa Nữ Vương” (Nữ hoàng điện ảnh đoạt giải Bách Hoa) sáu lần và các tác phẩm của bà đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người Trung Quốc; bà cũng từng tổ chức triển lãm thư pháp, tác phẩm của bà rất đáng sưu tập.

Tuy nhiên, cũng có không ít người chê bai chữ viết của bà, cho rằng nét chữ giống như tranh vẽ, không có xương chữ cứng cáp. Thậm chí, một số bình luận còn công kích việc diễn viên gạo cội livestream bán thư pháp.

Bà thản nhiên đáp: “Tôi kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều bằng xuất hiện hơn là ở đây viết chữ. Vì tôi đã chọn con đường khó khăn này, không phải mọi người nên ủng hộ sao?”.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp - Ảnh 4

Theo Sohu, chỉ trong một buổi, Lưu Hiểu Khánh đã bán được hàng trăm bức thư pháp. 19 bức bán được với giá 9.999 NDT và 157 bức chữ "Phúc" bán với giá 888 NDT. Chỉ riêng hai loại này, bà đã thu được hơn 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Sohu cũng đưa tin, Thư Quýnh, Chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Thành Đô chia sẻ, ông biết Lưu Hiểu Khánh học viết thư pháp từ lâu. Tuy nhiên, bà khá bốc đồng, không chăm chỉ luyện tập.

“Trong mắt các chuyên gia thư pháp. Trương Thiết Lâm được công nhận với chữ viết tay thư pháp nhiều hơn. Ông ấy cũng học tập rất nghiêm túc”, Thư Quýnh nói.

Lần tái xuất này, vì những năm gần đây số phim truyền hình Lưu Hiểu Khánh sắm vai giảm mạnh nên bà đã sẵn sàng chia sẻ cuộc sống gần đây của mình trên mạng và thường xuyên livestream để giao lưu với người hâm mộ. Trong khi phát sóng trực tiếp, bà cũng trực tiếp cầm bút lông và vung bút viết rồi bán các tác phẩm thư pháp của mình; công lực mạnh mẽ của bà khiến mọi người kinh ngạc.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp - Ảnh 5

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa". Bà là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Trung Hoa với nhiều bộ phim như Bảo liên đăng, Giang sơn mỹ nhân, Phượng hoàng lửa, Võ Tắc Thiên… Ngoài làm diễn viên, bà còn làm nhà sản xuất của nhiều bộ phim.

Ngoài lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Năm 1999, bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45/50 người giàu nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày.

 

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