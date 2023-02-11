Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới

Sao quốc tế 11/02/2023 22:54

Châu Dương Thanh - bạn gái cũ của La Chí Tường - bị bắt gặp tại một cửa hàng áo cưới, dư luận đồn đoán rằng nàng hotgirl này sắp lên xe hoa.

Người đẹp họ Châu từng có chuyện tình kéo dài 9 năm với La Chí Tường. Tháng 4/2020, cô thông báo chia tay, tố cáo ngôi sao Đài Loan ngoại tình và có đời sống riêng thác loạn trong thời gian yêu đương. Theo lời Châu Dương Thanh, La Chí Tường có bản tính lăng nhăng, tán tỉnh nhiều cô gái sau lưng mình, yêu đương bừa bãi, xem phụ nữ như trò tiêu khiển, tiệc tùng thác loạn, quan hệ tập thể...

Không lâu sau khi bị phanh phui, La Chí Tường lên tiếng xin lỗi tình cũ cùng những cô gái từng bị mình lừa dối. Bê bối khiến danh tiếng, sự nghiệp của nam ca sĩ tuột dốc không phanh. Nghệ sĩ bị loại khỏi nhiều chương trình, các nhãn hàng lần lượt quay lưng trong khi công chúng “tẩy chay” kịch liệt. Cho đến nay, La Chí Tường vẫn đang chật vật tìm lại chỗ đứng ở showbiz, dù đã cố gắng xây dựng lại hình ảnh nhưng nam thần tượng vẫn bị công chúng "ghẻ lạnh".

Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới - Ảnh 1
Châu Dương Thanh và La Chí Tường. Ảnh: Internet

Về phía Châu Dương Thanh, sau vụ "bóc phốt" bạn trai cũ gây chấn động làng giải trí, tên tuổi của cô càng được chú ý, việc làm ăn cũng "khởi sắc" đáng kể.

Vừa qua, trên mạng lan truyền thông tin nói rằng cô đang hẹn họ và yêu nhau say đắm với một sao nam Trung Quốc tên là Đoàn Tinh Tinh.

Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới - Ảnh 2
Châu Dương Thanh bị bắt gặp khi rời khỏi cửa hàng áo cưới, bên cạnh có người đàn ông đi cùng. Ảnh: Internet

Giữa lúc mọi người chưa biết thực hư thế nào, mới đây nữ blogger bất ngờ bị cư dân mạng bắt gặp khi cô có mặt tại một cửa hàng áo cưới nổi tiếng, trông cô rất vui khi bước ra khỏi cửa hàng này, bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Điều này, khiến nhiều người đồn đoán rằng có thể cô sắp kết hôn. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng có thể người đàn ông đi bên cạnh cô là người quản lý, đó đơn thuần chỉ là một buổi đi dạo.

Mặc dù Châu Dương Thanh không có phản hồi về sự việc trên, nhưng trong một lần phát livestream mới đây, khi được hỏi về việc cô sẽ mặc gì trong buổi hẹn hò vào ngày lễ tình nhân sắp tới, nữ blogger tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô cũng thẳng thắn chia sẻ khi nói rằng: "Hẹn hò ư, tôi hiện giờ vẫn còn độc thân".

Việc Châu Dương Thanh cho biết mình đang độc thân cũng đã gián tiếp tiết lộ rằng cô và Đoàn Tinh Tinh đã chia tay nhau.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Châu Dương Thanh công khai hẹn hò với doanh nhân La Hạo. Tuy nhiên, sau 3 tháng bên nhau, Dương Thanh và La Hạo "đường ai nấy đi" vì bất đồng quan điểm.

Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới - Ảnh 3
Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới - Ảnh 4

Châu Dương Thanh sinh năm 1988, là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô xuất thân trong gia đình giàu có. Cha người đẹp là sĩ quan quân đội, hiện tại là ông chủ một doanh nghiệp nhà nước trị giá hàng tỷ USD. Bà ngoại của Châu Dương Thanh sở hữu nhiều bất động sản tại Bắc Kinh, trong đó có một căn tứ hợp viện đắt đỏ.

Bản thân Châu Dương Thanh cũng có khoản thu nhập kếch xù nhờ việc buôn bán quần áo, mỹ phẩm. Theo Sina, mỗi năm cô kiếm được hàng chục triệu NDT, không kém các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhà Châu Dương Thanh nằm cạnh các trung tâm thương mại lớn, nơi giá đất đắt đỏ.

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Từ khóa:   La Chí Tường Châu Dương Thanh bạn gái La Chí Tường showbiz Hoa ngữ Cbiz

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