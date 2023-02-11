Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa'

Sao quốc tế 11/02/2023 18:11

Hình ảnh "ngôi sao võ thuật" Thành Long khi ông xuất hiện trên phim trường của Dương Mịch gây sốt mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, một bức ảnh chụp chung của đoàn làm phim Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được đã bị lộ trên mạng xã hội, ai cũng biết rằng Dương Mịch là nữ diễn viên chính của bộ phim. Điều đáng ngạc nhiên là Thành Long cũng xuất hiện trong đó, nghi ngờ là đến thăm Dương Mịch.

Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa' - Ảnh 1
Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa' - Ảnh 2
Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa' - Ảnh 3

Thành Long và Dương Mịch đứng cạnh nhau ở giữa đám đông. Anh mặc trang phục ấm áp, đeo kính đen, mái tóc nhuộm nâu, hai tay giơ chữ V, cười hiền lành trông rất hạnh phúc.

Bên cạnh Thành Long, Dương Mịch ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc giả ngắn đến vai. Cô trông chẳng khác gì một cô búp bê. Nhiều người khá giật mình với gương mặt hiện tại của nàng tiểu hoa Cbiz. Trông cô thực sự khác biệt so với những hình ảnh trước kia.

Ngoài đời thực, mối quan hệ giữa Thành Long với Dương Mịch khá tốt.

Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa' - Ảnh 4

Khi Dương Mịch mới 16 tuổi, cô đã có cơ hội quay quảng cáo cùng Thành Long - lúc này đang là siêu sao võ thuật nổi danh trên thế giới.

Thời điểm đó, Thành Long nhận hợp đồng quảng cáo xe máy có mức thù lao hấp dẫn, nhãn hàng sắp xếp 1 cô gái trẻ để chụp ảnh làm nền cho ông. Tuy nhiên, các người đẹp mà nhãn hàng này đề xuất đều không khiến Thành Long hài lòng. Họ có vẻ ngoài xinh xắn nhưng lại quá nhút nhát, không diễn trước ống kính tốt như Dương Mịch. Lúc này, Thành Long đã 49 tuổi, còn Dương Mịch chỉ mới 16 tuổi.

Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa' - Ảnh 5
Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa' - Ảnh 6
Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa' - Ảnh 7

Được biết, phí quảng cáo của Thành Long thời điểm đó là 500.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) trong khi Dương Mịch chỉ có 600 NDT (hơn 2 triệu đồng). Chính ngôi sao võ thuật nổi tiếng đã chủ động trao thêm cho cô gái trẻ 50.000 NDT (hơn 173 triệu đồng) trích từ tiền lương của mình.

Sau khi hợp tác cùng nhau, Thành Long còn khen Dương Mịch có gương mặt nhỏ nhắn. Lập tức, Dương Mịch đáp lễ với hàm ý nhắc đến chuyện Thành Long là người vô cùng nổi tiếng, việc được ông khen là vinh dự với cô. Thấy Dương Mịch thông minh, lanh lợi, Thành Long nói ngay sau này cô sẽ đi được rất xa.

Và quả thực, gần 20 năm sau, Dương Mịch đã trở thành Tiểu Hoa Đán thế hệ 85 nổi tiếng, có sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vị thế của Dương Mịch không phải ai cũng có thể có được. Cũng vì thế mà cô rất biết ơn Thành Long và coi "đại ca" là ân nhân của mình.

Thành Long đến phim trường thăm Dương Mịch, mối quan hệ đặc biệt 20 năm qua giữa 'đại ca' và 'tiểu hoa' - Ảnh 8

Đối với hình ảnh ngày càng trưởng thành của cô gái nhỏ năm nào, Thành Long chia sẻ rằng ông cảm thấy bản thân như người cha già nhìn thấy con gái lớn lên mỗi ngày. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định sự cống hiến của Dương Mịch đối với vai diễn. Dương Mịch sẵn sàng quay cảnh bò lăn lộn, bị thương ở nhiều nơi trên cơ thể nhưng không hề than khổ mà vẫn tiếp tục công việc rất tốt.

 

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Từ khóa:   Thành Long Dương Mịch Cbiz sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

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