Tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con Hoàng Cảnh Du lại gây 'sốt' mạng xã hội

Sao quốc tế 10/02/2023 09:19

Sau thời gian tạm ngưng đóng phim, tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai ngày càng leo thang.

Tối 9/2, từ khóa Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du lần lượt đứng hạng 1 và 2 trên mạng xã hội Weibo. Cả hai từ khóa đều thu hút lượng truy cập lớn, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng.

Nguyên nhân vụ việc là bởi blogger Trương Tiểu Hàn đã đăng một bài viết đầy ẩn ý: “Nữ đỉnh lưu mãi không đi đóng phim, thật ra nội tâm fan đang hoảng lắm đúng không?”. Bài viết này ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất đông cư dân mạng.

Đa số đều cho rằng nữ đỉnh lưu mà Trương Tiểu Hàn nhắc đến chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi lẽ thời gian này cô nàng không nhận phim mới cũng chẳng chịu đi thảm đỏ của các sự kiện lớn.

Tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con Hoàng Cảnh Du lại gây 'sốt' mạng xã hội - Ảnh 1

Không những vậy, blogger Dương Dương cũng bất ngờ đăng một đoạn video Địch Lệ Nhiệt Ba kèm với bình luận: “Để tính xem nào, chắc là cầm tinh con thỏ, tầm tháng 10 gì đấy”. Bài viết ẩn ý được cho là đang ngầm khẳng định nàng mỹ nữ Tân Cương đã có thai và sẽ sinh con vào tháng 10 năm nay.

Thêm vào đó, người này còn đăng bài chúc mừng Hoàng Cảnh Du thăng hạng thành công. Việc này càng khiến cộng đồng mạng dậy song và cho rằng cặp đôi Hạnh phúc trong tầm tay chuẩn bị đón con đầu lòng.

Tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con Hoàng Cảnh Du lại gây 'sốt' mạng xã hội - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Ảnh: Internet

Theo Sohu, sau khi đóng máy bộ phim Công tố tinh anh hồi tháng 6/2022, cho đến nay mỹ nhân Tân Cương chưa nhận dự án mới. Cô vẫn còn bộ phim chưa lên sóng là An Lạc truyện.

Việc người đẹp không đóng phim dấy lên nhiều nghi vấn bởi điều này chưa từng xảy ra. Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng ít tham gia hoạt động công khai, vắng bóng trên thảm đỏ các lễ trao giải cuối năm.

Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ nữ diễn viên phản pháo dù không đóng phim, cô vẫn tích cực tham gia nhiều sự kiện trong suốt khoảng thời gian qua. Tháng 12/2022, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với thân hình gọn gàng, không giống như đang bầu bí.

Hiện tại, phía hai nghệ sĩ đều chưa lên tiếng về tin đồn yêu đương cũng như mang thai.

Tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con Hoàng Cảnh Du lại gây 'sốt' mạng xã hội - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vướng tin đồn tình cảm từ năm 2020, sau khi hợp tác chung phim Hạnh phúc trong tầm tay. Với các tin tức không chính xác khác, phía mỹ nhân Tân Cương phản ứng nhanh nhạy, thường đứng ra phủ nhận ngay lập tức. Ngược lại, họ không lên tiếng về scandal tình ái với Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du từng dính scandal kết hôn, bạo hành và phản bội vợ cũ. 

Hai ngôi sao sinh năm 1992 từng lộ nhiều bằng chứng quan hệ thân mật. Cả hai thuê chung vệ sĩ và có chung một stylist. Trên phim trường, họ cũng có nhiều cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp. Hồi tháng 10/2020, hai diễn viên sinh năm 1992 còn bị tung bằng chứng đeo vòng cổ giống nhau. Thiết kế của chiếc vòng giống số 8, đọc thành "Ba Ba", trùng tên của mỹ nhân Tân Cương.

 

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