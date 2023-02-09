Ngô Kinh kiếm gần 22 triệu USD nhờ thành công từ 'Lưu lạc địa cầu 2'

Sao quốc tế 09/02/2023 19:00

Việc "Lưu lạc địa cầu 2" thắng lớn phòng vé giúp Ngô Kinh nhận thêm khoản lợi nhuận hàng chục triệu USD.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, bộ phim điện ảnh Lưu lạc địa cầu 2 do Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa đóng chính, đạt doanh thu phòng vé 3,45 tỷ NDT (508 triệu USD) sau hơn 3 tuần công chiếu. Giới chuyên môn dự đoán tác phẩm sẽ đạt tổng doanh thu 3,8 tỷ NDT (560 triệu USD).

Theo QQ, sau khi khấu trừ tỷ lệ 39,12% ăn chia với nhà phát hành, rạp chiếu và 800 triệu NDT (117 triệu USD) kinh phí, đoàn phim Lưu lạc địa cầu 2 lãi khoảng 1,4 tỷ NDT (206 triệu USD). 

Công ty Văn hóa Quốc tế Đăng Phong Bắc Kinh của nam diễn viên là một trong những nhà sản xuất chính, đóng góp 10% cổ phần. Với mức đầu tư này, Ngô Kinh sẽ được trả khoảng 80 triệu NDT (11,7 triệu USD) tiền lãi.

Ngoài ra, sao võ thuật còn nhận thêm mức cát-xê khoảng 10 triệu USD. Như vậy, tổng cộng Ngô Kinh có khả năng thu về 21,7 triệu USD từ dự án Lưu lạc địa cầu 2.

Ngô Kinh kiếm gần 22 triệu USD nhờ thành công từ 'Lưu lạc địa cầu 2' - Ảnh 1
Ngô Kinh kiếm bộn tiền nhờ thành công của "Lưu lạc địa cầu 2". Ảnh: Internet

Thành tích của Lưu lạc địa cầu 2 giúp nam diễn viên nối dài chuỗi thắng lớn, kiếm từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD nhờ đầu tư làm phim. Trong đó, chỉ riêng Chiến lang 2Lưu lạc địa cầu đã giúp Ngô Kinh thu về 150 triệu USD.

Trong mùa phim Tết Nguyên đán 2023, Ngô Kinh trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên đạt tổng doanh thu phòng vé tích lũy lên tới hơn 30 tỷ NDT (hơn 4,4 tỷ USD).

Ngô Kinh kiếm gần 22 triệu USD nhờ thành công từ 'Lưu lạc địa cầu 2' - Ảnh 2

Ngô Kinh, sinh năm 1974, từng giành quán quân môn bắn súng tại cuộc thi võ toàn quốc ở Trung Quốc năm 1994. Từ năm 1998, anh gia nhập làng giải trí với những vai diễn võ thuật đẹp mắt và ấn tượng trong các bộ phim như Thiếu Lâm Tự, Nam Thiếu Lâm, Thục Sơn kỳ hiệp, Sát phá lang, Bản sắc nam nhi...

Nhờ khả năng võ thuật nổi bật, anh được nhận xét là người kế thừa Lý Liên Kiệt, Thành Long. Tên tuổi của Ngô Kinh còn được giới làm phim Hollywood biết tới nhờ thành công ở những "bom tấn" như hai phần phim Chiến lang  Lưu lạc địa cầu. Cái tên Ngô Kinh là sự bảo chứng về doanh thu phòng vé cho các tác phẩm điện ảnh. 

Cuộc sống hôn nhân của Ngô Kinh cũng đáng ngưỡng mộ. Anh kết hôn cùng MC Tạ Nam từ năm 2014. Ngôi sao võ thuật luôn cảm ơn bạn đời vì sự ủng hộ hết mình của cô trong sự nghiệp. Suốt những năm tháng hẹn hò và ngay cả khi đã kết hôn, Ngô Kinh liên tục gặp chấn thương và không ít lần liều lĩnh đầu tư cho sự nghiệp.

Ngô Kinh kiếm gần 22 triệu USD nhờ thành công từ 'Lưu lạc địa cầu 2' - Ảnh 3

Cặp đôi hiện có 2 cậu con trai. Quý tử đầu lòng của nam tài tử là bé Ngô Ưu chào đời vào năm 2014 và mắc phải căn bệnh suy hô hấp bẩm sinh. Tháng 9/2018, vợ chồng Ngô Kinh - Tạ Nam chào đón con trai thứ hai Ngô Lự ra đời.

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Từ khóa:   Ngô Kinh Lưu Đức Hoa Tạ Nam Lưu lạc địa cầu 2 sao Hoa ngữ

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