Mỹ nhân 'Tây du ký' Vương Lệ Khôn bị tố lừa đảo

Hiện tại, chồng của Vương Lệ Khôn đã bị bắt để điều tra. Người đàn ông được cho là đã dựa vào nhu cầu muốn mua nhà gần trường học tốt của các bậc phụ huynh để thực hiện hành vi lừa đảo. Số lượng nạn nhân lên tới 200 người.

Ngày 7/2, Sohu đưa tin Vương Lệ Khôn và chồng doanh nhân đang vướng vào vụ lừa đảo hàng trăm người với số tiền lên tới 800 triệu - 1 tỷ NDT (khoảng 117-147 triệu USD).

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc lừa đảo này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vương Lệ Khôn đã bị đưa đi thẩm vấn hợp tác điều tra. Nữ diễn viên cũng bị tịch thu biệt thự, siêu xe.

Vương Lệ Khôn biết chồng đi lừa đảo những vẫn dùng số tiền đó để tận hưởng nhà lầu xe sang. Thậm chí nữ diễn viên vẫn giấu nhẹm tin tức mà quay phim như thường, bất chấp vụ án có thể khiến phim bị đắp chiếu và đoàn làm phim bị ảnh hưởng.

Sau khi sự việc trở nên xôn xao, các cụm từ liên quan đến việc Vương Lệ Khôn và chồng lừa tiền trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội. Phía Vương Lệ Khôn chưa có động thái xử lý.

Ngoài ra, thương hiệu Dior đã ẩn các bài quảng cáo liên quan tới Vương Lệ Khôn. Theo Sohu, hành động này là một tín hiệu cho thấy nghệ sĩ vướng phải tai tiếng lớn.

Một nguồn tin khác tiết lộ Vương Lệ Khôn đang tìm cách ly hôn để cứu vãn danh tiếng và sự nghiệp.

Vương Lệ Khôn nổi tiếng với các tác phẩm Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Phong Thần Diễn Nghĩa,... “Nữ thần mặt mộc” là danh hiệu cư dân mạng ưu ái dành cho Vương Lệ Khôn. Nữ diễn viên dù sở hữu nhiều dự án nổi danh thế nhưng khán giả lại chỉ nhớ đến những lùm xùm tình ái của mỹ nhân Mông Cổ.

Thuở mới vào nghề, Vương Lệ Khôn đã có 8 năm yêu đương mặn nồng cùng với tài tử Kiều Chấn Vũ. Tuy nhiên sau khi chia tay Kiều Chấn Vũ, khán giả bất ngờ khi thấy Vương Lệ Khôn qua lại với nam diễn viên Vu Hòa Vỹ. Điều gây “sốc” đó là Vu Hòa Vỹ đã là người có gia đình. Thậm chí Vu Hòa Vỹ từng có ý định bỏ vợ để đi tới hôn nhân với Vương Lệ Khôn.

Sau đó năm 2017, Vương Lệ Khôn bị giới truyền thông bắt gặp hẹn hò với Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin mẹ của Lâm Canh Tân phản đối mối quan hệ này.

Tháng 10/2019, chỉ vài tháng sau khi bị bắt gặp hẹn hò doanh nhân giàu có, Vương Lệ Khôn làm thủ tục kết hôn. Nữ diễn viên chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh ông xã, ngoại trừ những món quà được tặng, thể hiện cuộc sống hạnh phúc, sung túc.