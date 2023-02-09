Vì sao bố mẹ Phạm Băng Băng khuyên con gái không vội cưới Quách Nham Phong?

Sao quốc tế 09/02/2023 10:40

Gia đình Phạm Băng Băng rất khó tính khi kén rể. Dù doanh nhân Quách Nham Phong đã cầu hôn mỹ nhân họ Phạm nhưng chưa thể tiến xa hơn.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Phạm Băng Băng có buổi ghi hình tại tỉnh Sơn Đông, doanh nhân Quách Nham Phong luôn đứng cạnh theo dõi bạn gái làm việc. Khi gió to, doanh nhân lấy áo lông vũ khoác cho người yêu. Thi thoảng, thành viên êkíp của Băng Băng chụp hình cho cặp tình nhân. 

Vì sao bố mẹ Phạm Băng Băng khuyên con gái không vội cưới Quách Nham Phong? - Ảnh 1
Phạm Băng Băng được bạn trai chăm sóc trong buổi ghi hình. Ảnh: Internet

Việc Phạm Băng Băng xuất hiện bên bạn trai ở nơi công cộng cho thấy cô muốn công khai tình cảm. Trong buổi làm việc, họ còn nhờ nhân viên chụp ảnh đôi.

Dù vậy, theo một số tờ tin tức Hoa ngữ, hiện tại, phía gia đình Phạm Băng Băng chưa thực sự "ưng" chuyện tình cảm này vì cho rằng cô hoàn toàn có thể lựa chọn người tương xứng hơn với mình, một người có điều kiện tốt hơn doanh nhân Quách Nham Phong - người đã từng đi qua hôn nhân đổ vỡ và có con riêng.

Vì sao bố mẹ Phạm Băng Băng khuyên con gái không vội cưới Quách Nham Phong? - Ảnh 2
Trước khi yêu Phạm Băng Băng, doanh nhân Quách Nham Phong từng có một đời vợ và con riêng. Ảnh: Internet

Gia đình Phạm Băng Băng tin rằng dù sự nghiệp của con gái đã bị "phong sát", nhưng cô đã từng là ngôi sao hạng A, là một nhan sắc có tiếng trong showbiz Hoa ngữ, nên cô hoàn toàn có khả năng tìm được bạn đời tương xứng với mình. Phạm Băng Băng được cho là rất tôn trọng ý kiến của người thân trong vấn đề hôn sự.

Phạm Băng Băng bị bắt gặp hẹn hò Quách Nham Phong vào tháng 6/2022. Họ gắn bó từ khi nữ diễn viên thành lập thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Secret năm 2018. Từ cộng sự, đối tác làm ăn, hai người phát triển thành tình cảm nam nữ. Quách Nham Phong hiện là quản lý cấp cao tại công ty của Phạm Băng Băng.

Quách Nham Phong sinh năm 1981, bằng tuổi Phạm Băng Băng. Ngoài kinh doanh cùng bạn gái, anh làm phó giám đốc của một công ty tài chính lớn ở Trung Quốc.

Trước khi chuyển sang kinh doanh và tư vấn quản lý doanh nghiệp, Quách Nham Phong có 18 năm phục vụ trong quân đội. Năm 2013, anh được phong danh hiệu Nhà giáo chính trị ưu tú và trao bằng khen hạng nhì.

Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn khá từ tốn trong việc kết hôn dù cô đã ở tuổi 42.

Vì sao bố mẹ Phạm Băng Băng khuyên con gái không vội cưới Quách Nham Phong? - Ảnh 3

Trước nay, cuộc tình được biết tới nhiều nhất của Phạm Băng Băng là với nam diễn viên Lý Thần. Hai người từng đính hôn với sự ủng hộ của hai bên gia đình.

Dù vậy, sau khi Phạm Băng Băng bị "phong sát" vì phạm tội trốn thuế, hai người duy trì mối quan hệ được khoảng một năm thì chính thức tuyên bố chia tay.

Sau khi sự nghiệp trong lĩnh vực showbiz bị đóng băng, Phạm Băng Băng vẫn nỗ lực lấn sân sang lĩnh vực công việc khác, hiện tại, cô kinh doanh mỹ phẩm. Doanh số bán hàng của công ty cô từng đạt kỷ lục 100 triệu nhân dân tệ một ngày (14,7 triệu USD).

Bị hạn chế hoạt động ở làng giải trí Trung Quốc, Phạm Băng Băng chuyển sang đóng phim Hàn Quốc, từng tham gia Insider, phát hành năm ngoái. Năm nay, người đẹp ra mắt Green Night - phim đề tài tình yêu đồng tính, hợp tác Lee Joo Young - ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn. Tác phẩm chiếu tại Liên hoan phim Berlin 2023, diễn ra từ ngày 16 đến 26/2.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Quách Nham Phong bạn trai Phạm Băng Băng Lý Thần sao Hoa ngữ

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