Trương Quân Ninh từng chịu nhiều tổn thương trong tình cảm, tuy nhiên cô vẫn tích cực và kỳ vọng vào tình yêu.

Trương Quân Ninh sinh năm 1982, năm nay đã bước sang tuổi 41. Cô hiện là nữ diễn viên Đài Loan được yêu thích nhất tại Đại lục sau khi tham gia hai bộ phim cổ trang: Võ Mỵ Nương truyền kỳ và Hậu cung Như Ý truyện. Nàng "Hải Lan" của Hậu cung Như Ý truyện được xem là một trong những quý cô độc thân quyến rũ nhất của showbiz Trung Quốc. Trương Quân Ninh độc thân ở tuổi 41. Ảnh: Internet

Vừa qua, nhân dịp kỳ nghỉ Tết, Trương Quân Ninh đã trở về Đài Loan để thăm gia đình. Mặc dù các sự kiện công việc và các cuộc gặp gỡ bạn bè nhanh chóng lấp đầy các ngày của cô, thời gian không được thư giãn như mong đợi nhưng Trương Quân Ninh vẫn có cái nhìn tích cực và kỳ vọng vào tình yêu. Tuy nhiên, cô có vẻ không có bất kỳ ham muốn sâu sắc nào. Mặc dù quyết định sẽ phó mặc cho số phận về hôn nhân. Nữ diễn viên vẫn tích cực và kỳ vọng vào tình yêu. Ảnh: Internet Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên luôn kín tiếng chuyện đời tư. Cô từng hẹn hò với doanh nhân Hoàng Khải Vỹ. Họ chia tay vào năm 2016. Trước đó, nữ diễn viên và tài tử Triệu Hựu Đình từng có thời gian bên nhau. Cô bị bỏ rơi khi Triệu Hựu Đình say nắng Cao Viên Viên. Năm 2018, Trương Quân Ninh chịu tổn thương tâm lý sau khi bắt quả tang tại giường bạn trai Lâm Triết Nhạc âu yếm một người phụ nữ khác.

Trương Quân Ninh cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với tài tử Khưu Trạch, nhưng phủ nhận. Truyền thông Đài Loan tiết lộ chính mẹ của Trương Quân Ninh đã cấm nữ diễn viên qua lại với Khưu Trạch vì sợ con gái tổn thương trước bản tính đào hoa của nam diễn viên. Trương Quân Ninh từng cho biết, gia đình cô luôn hối thúc về chuyện kết hôn và bản thân nữ diễn viên cũng sốt sắng khi ai đó nhắc đến việc lấy chồng. "Mẹ của tôi thường xuyên thúc giục con gái lấy chồng, cộng với việc tuổi tác ngày một lớn khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ chuyện thành gia lập thất. Ngoài mặt tôi tỏ ra vô cùng bình thản khi bị ai đó hỏi bao giờ lấy chồng, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng sốt sắng. Thế nhưng, kết hôn là chuyện trọng đại đời người, nên cũng không thể vội vàng", nữ diễn viên chia sẻ. Bên cạnh đó, Quân Ninh cho hay cô dự định đi đông lạnh trứng để đảm bảo cho việc có con, cũng như chấp nhận giải nghệ sớm để chăm lo cho gia đình sau khi kết hôn.

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