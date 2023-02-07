'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà gần 60 tuổi vẫn 'cưa sừng làm nghé' diện đồ teen girl

Dù tuổi tác đã cao, cô vẫn luôn trung thành với phong cách mà bản thân yêu thích. Những bức ảnh dịu dàng và đầy nữ tính của Ôn Bích Hà nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Sinh năm 1966, Ôn Bích Hà là một trong số những mỹ nhân Hong Kong sở hữu vẻ ngoài bất chấp tuổi tác. Nữ diễn viên thường tự tin diện bikini khoe dáng bốc lửa, vòng eo thon gọn, đôi chân dài và làn da trắng sáng.

Các phương tiện truyền thông Hoa ngữ cũng dành nhiều lời có cánh về nhan sắc “lão hóa ngược” của Ôn Bích Hà. Nhiều lời tán thưởng “nàng Đát Kỷ” trông giống thiếu nữ đôi mươi nhờ phong cách ăn diện “hack tuổi” này.

Truyền thông Hoa ngữ thường nhận xét “bom sex” Hong Kong trông như một người đẹp mới ngoài 30 tuổi. Song, cũng có vài quan điểm chỉ trích lối sống thích “cưa sừng làm nghé” mọi lúc mọi nơi của Ôn Bích Hà.

Để có được sự tán thưởng của mọi người, Ôn Bích Hà từng cho biết cô thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, yoga để giữ vẻ ngoài gọn gàng và không sinh con. Nữ diễn viên khuyên các cô gái không phải chờ đến khi da khô mới chăm sóc mà phải xem đó là thói quen hàng ngày.

Cô tiết lộ, luôn thoa kem dưỡng da toàn thân ngay sau khi tắm xong bởi đó là lúc các lỗ chân lông trên cơ thể giãn nở, hấp thu được nhiều dưỡng chất nhất. Ngoài ra, cô cũng khuyên mọi người uống 8-10 ly nước mỗi ngày để tốt cho sức khoẻ.

Ôn Bích Hà từng chia sẻ sở thích với kiwi và nhấn mạnh loại quả này rất tốt cho da, giúp mờ nám, cải thiện da đều màu hơn. Nữ diễn viên thường ngâm nước đông trùng hạ thảo từ đêm hôm trước để uống vào sáng hôm sau. Cô cũng hay nấu các món canh, súp chứa loại đông dược quý này nhằm bồi bổ sức khỏe, dưỡng nhan.

Nữ diễn viên từng khẳng định "phụ nữ già đi là vì buồng trứng không được chăm sóc tốt". Cô rất thích món sữa đậu nành và thường bổ sung các viên uống chức năng chứa Isoflavone giúp cân bằng nội tiết tố. Nữ diễn viên cũng thường xuyên thăm khám bác sĩ Đông y để kiểm tra sức khỏe, giúp kịp thời bồi bổ, điều trị khi gặp vấn đề.

Ôn Bích Hà kết hôn với doanh nhân Hà Tổ Quang vào năm 2000. Sau khi lập gia đình, Ôn Bích Hà hạn chế hoạt động nghệ thuật, chuyên tâm vun vén cho gia đình. Thế nhưng, cô quyết định không sinh con vì sợ bị phá dáng, muốn giữ vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Tuy vậy, cô vẫn được chồng ủng hộ và chấp nhận. Năm 2010, hai vợ chồng nhận nuôi một bé trai mồ côi, đặt tên là Hà Quốc Luân (Xavier).

Ôn Bích Hà nổi tiếng với nhiều bộ phim như Đát Kỷ Trụ Vương, Mối hận Kim Bình, Loan đao phục hận, Hỏa Long Nữ, Ảo ảnh thần châm... Trong đó, cô được mệnh danh là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh". Những năm đầu sự nghiệp, cô được mệnh danh là "bom sex" khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm, không ngại đóng phim 18+.