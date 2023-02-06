Rò rỉ loạt ảnh bầu bí gây chú ý của vợ Hồ Ca, hóa ra nam tài tử đã công khai từ lâu

Tuy nhiên, khi đó cánh săn ảnh chưa biết về mối quan hệ nên chỉ cho rằng cô gái béo lên. Danh tính của cô, lúc ấy, cũng chỉ được ghi là trợ lý Hồ Ca.

Theo truyền thông Hoa ngữ cho biết, loạt ảnh Hoàng Hy Ninh lộ bụng bầu được chụp vào tháng 9 năm ngoái, khi cô cùng Hồ Ca đến thăm tài tử Viên Hồng ở phim trường. Đây cũng là thời điểm Hồ Ca và Hoàng Hy Ninh vừa đăng ký kết hôn (21/9). Bà xã Hồ Ca khi đó mang thai khoảng 4-5 tháng, bụng bầu đã lộ rõ.

Mặc dù Hồ Ca không tiết lộ bất cứ thông tin nào về Hoàng Hy Ninh, nhưng cư dân mạng cũng tìm kiếm được một số hình ảnh và sơ yếu lý lịch của cô. Theo đó, Hoàng Hi Ninh sinh năm 1993, kém Hồ Ca 11 tuổi, gương mặt ưa nhìn. Cô đến từ tỉnh Phúc Kiến trong một gia đình khá giả, cha làm thầu xây dựng và có một nhà máy, mẹ là giáo viên và có thêm hai người em.

Một người hàng xóm tiết lộ rằng sau khi Hoàng Hy Ninh tốt nghiệp đại học, gia đình cô chi hơn 800.000 nhân dân tệ (hơn 2,7 tỉ đồng) để gửi cô đến Bắc Kinh học trang điểm. Sau khi khóa học kết thúc, cô theo giáo viên của mình làm việc trong ngành giải trí. Vào năm 2016, khi mới 23 tuổi, vợ Hồ Ca trở thành chuyên gia trang điểm và trợ lý trang phục trong ê kíp làm việc của anh, theo sát mọi hoạt động của nam diễn viên trong nhiều năm.

Đến 2019, Hoàng Hy Ninh được thăng chức từ trợ lý lên giám đốc điều hành. Ngày 21/9/2022, cả hai được cho đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng. Tháng 1/2023, cô này sinh con gái. Hoàng Hy Ninh giỏi trang điểm và tạo mẫu quần áo nhưng lại không thích chưng diện, hết lòng chăm sóc Hồ Ca.

Trong những tấm ảnh được lan truyền, dân mạng phàn nàn rằng vợ Hồ Ca trông quá bình thường. Tuy nhiên, nhiều người khẳng định chính sự giản dị của cô đã thể hiện tính chuyên nghiệp khi xuất hiện kế bên một ngôi sao.

Vào ngày 31/1/2023, Hồ Ca thông qua mạng xã hội chia sẻ tin vui mình đã kết hôn và đón con gái đầu lòng, ngay lập tức khiến làng giải trí đất nước tỷ dân chao đảo. Tài tử cho biết bà xã là người hoạt động ngoài ngành giải trí. Một năm qua, anh giữ kín vì không muốn vợ và gia đình bị soi mói, làm phiền.

Để vợ thoải mái, không bị truyền thông làm phiền trong thời gian mang thai và sinh con, Hồ Ca sẵn sàng chi khoản tiền lớn để sử dụng dịch vụ cao cấp, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Tài tử Tiếu ngạo giang hồ đăng ký dịch vụ sinh "hoàng hậu" dành cho vợ tại một bệnh viện phụ sản tư nhân hàng đầu ở Thượng Hải, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Nơi ở của gia đình nam diễn viên có không gian trang nhã, giao thông thuận lợi và đặc biệt đề cao sự riêng tư của cư dân.