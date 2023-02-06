Sau khi bị 'phong sát' ở Đại lục, Trương Triết Hạn sang Đài Loan làm ca sĩ

Sao quốc tế 06/02/2023 14:56

Nhận thấy không còn cơ hội phát triển tại quê nhà, sao "Sơn hà lệnh" âm thầm chuyển hướng hoạt động nghệ thuật sang thị trường Đài Loan để làm ca sĩ.

Tháng 8/2021, Trương Triết Hạn chính thức bị phong sát vì bê bối liên quan đến chính trị. Đây được cho là cuộc phong sát nhanh chóng nhất trong lịch sử Cbiz bởi diễn ra chỉ trong vài ngày. Dù sao nam đã lên tiếng xin lỗi, song làn sóng phẫn nộ và chỉ trích vẫn không ngừng gia tăng.

Sau khi thông tin này được lan truyền, Trương Triết Hạn lập tức bị liệt vào danh sách "nghệ sĩ dính phốt", kèm theo đó là hành động "phong sát" đối với anh. Những bộ phim có sự góp mặt của Trương Triết Hạn bị gỡ khỏi các nền tảng xem phim trực tuyến, tài khoản của anh trên mạng Weibo bị tạm khóa và nam diễn viên hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí tại Trung Quốc.

Sau khi bị 'phong sát' ở Đại lục, Trương Triết Hạn sang Đài Loan làm ca sĩ - Ảnh 1

Nhận thấy không còn cơ hội phát triển tại quê nhà, nam diễn viên sinh năm 1991 âm thầm chuyển hướng hoạt động nghệ thuật sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và chuyển sang làm ca sĩ.

Trương Triết Hạn vừa ra mắt công chúng bằng một album ca nhạc được phát hành với tên gọi Xanh dương đậm. Album thu thanh 7 bài hát, trong đó có đến 5 bài do anh tự sáng tác cả nhạc lẫn lời.

Do tài khoản trên Weibo bị tạm khóa, Trương Triết Hạn tạo tài khoản mới trên mạng Instagram để giao lưu và tương tác với những người hâm mộ.

Anh nói: "Thật ra cũng không cần nóng vội, có thể thay đổi một môi trường làm việc mới với một tâm thế mới, có thể sẽ xoay chuyển được tình thế, những gì ta từng trải qua luôn là một sự thu hoạch".

Những lời này của Trương Triết Hạn mặc dù nói về những khó khăn mà anh gặp phải trong quá trình sáng tác, nhưng nó cũng ngầm ý rằng sự nghiệp phát triển của anh khi chuyển từ Trung Quốc sang thị trường Đài Loan rồi cũng sẽ có ngày gặt hái được kết quả như mong muốn.

Sau khi bị 'phong sát' ở Đại lục, Trương Triết Hạn sang Đài Loan làm ca sĩ - Ảnh 2
Không thể hoạt động ở Trung Quốc Đại lục, Trương Triết Hạn sang Đài Loan làm ca sĩ. Ảnh: Internet

Trương Triết Hạn sinh năm 1991, anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2010 với tác phẩm Sao lại yêu em mất rồi. Tài tử được đánh giá là mỹ nam cổ trang thế hệ mới với ngoại hình đẹp. Tuy nhiên, dù các tác phẩm có chút tiếng tăm, danh tiếng của Trương Triết Hạn vẫn không thể bật lên. 

Sau đó, nam diễn viên tham gia show Diễn viên mời vào chỗ (2019) và lọt vào mắt của Triệu Vy, được đại hoa đán Trung Quốc ký hợp đồng quản lý.

Đầu năm 2021, bộ phim cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ (truyện đồng tính nam) Sơn hà lệnh của anh được phát sóng, Trương Triết Hạn mới có bước chuyển biến về danh tiếng.

Theo Sina, Trương Triết Hạn nỗ lực 10 năm mới có được đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2021. Chỉ trong 6 tháng, anh nhận được gần 30 lời mời làm người đại diện các nhãn hàng. Anh trở thành ngôi sao trẻ được săn đón trong giới giải trí Hoa ngữ. Sau khi dính bê bối liên quan đến chính trị vào tháng 8/2021, Trương Triết Hạn mất trắng sự nghiệp gầy dựng trong 10 năm qua.

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