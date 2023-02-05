Đổng Khiết và chồng cũ tái hợp sau 10 năm ồn ào ngoại tình gây rúng động?

Sao quốc tế 05/02/2023 13:05

Đổng Khiết và Phan Việt Minh có màn tương tác đầu tiên sau hơn một thập kỷ không nhìn mặt. Nhiều người đồn đoán cặp đôi diễn viên đã tái hợp.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, ngày 5/2, tài tử Phan Việt Minh - chồng cũ Đổng Khiết - đăng trên trang cá nhân video con trai, chúc sinh nhật cậu bé. Anh còn tag tài khoản Weibo của Đổng Khiết.

Diễn viên 43 tuổi trả lời chồng cũ: "Con nhất định ngày một tốt hơn". Đây là lần đầu nữ diễn viên Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài tương tác với Phan Việt Minh công khai kể từ khi ly hôn. Cùng ngày, Đổng Khiết theo dõi tài khoản của Phan Việt Minh. Khi vợ chồng mâu thuẫn năm 2013, cô từng hủy theo dõi Phan Việt Minh.

Đổng Khiết và chồng cũ tái hợp sau 10 năm ồn ào ngoại tình gây rúng động? - Ảnh 1
Đổng Khiết và chồng cũ tái hợp sau 10 năm ồn ào ngoại tình gây rúng động? - Ảnh 2
Đổng Khiết và Phan Việt Minh tái hợp sau 11 năm để tổ chức sinh nhật cho con trai. Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, theo Sina, hồi tháng 11/2022, Phan Việt Minh từng chia sẻ trên Weibo dòng trạng thái: "Nhớ em và tìm đường chết có gì khác nhau không?". Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng Đổng Khiết và chồng cũ Phan Việt Minh đã tái hợp sau nhiều năm căng thẳng.

Đổng Khiết và chồng cũ tái hợp sau 10 năm ồn ào ngoại tình gây rúng động? - Ảnh 3
Đổng Khiết và Phan Việt Minh thuở mặn nồng. Ảnh: Internet

Đổng Khiết và Phan Việt Minh kết hôn năm 2009 và từng được coi là cặp "kim đồng ngọc nữ" của giới giải trí Hoa ngữ. Họ không chỉ là những diễn viên thực lực, ngoại hình tương xứng, còn có mối tình khắc cốt ghi tâm vượt qua nhiều khó khăn. Khi chồng bị tai nạn, Đổng Khiết hết lòng chăm sóc, động viên Phan Việt Minh.

Thế nhưng đến năm 2012, mối quan hệ cả hai rạn nứt, đôi vợ chồng công khai chỉ trích nhau. Phía Đổng Khiết tố cáo Phan Việt Minh bỏ bê con cái, thô bạo, nghiện cờ bạc, không đóng góp kinh tế cho gia đình. Còn Phan Việt Minh nói vợ ngoại tình. Năm 2013, khi chưa chấm dứt quan hệ hôn nhân với Phan Việt Minh, Đổng Khiết lộ video ôm hôn người tình - tài tử Vương Đại Trị. Đáng nói, lúc này Vương Đại Trị đã có gia đình.

Hai diễn viên bước vào "cuộc chiến ly hôn". Theo Ifeng, Phan Việt Minh nêu hai điều kiện với Đổng Khiết, một là nữ diễn viên phải thừa nhận ngoại tình, hai là chia đôi tài sản. Đổng Khiết không chấp nhận điều kiện nào. Năm 2014, họ hoàn tất thủ tục, Đổng Khiết được quyền nuôi con. Phan Việt Minh từng cho biết vợ cũ ngăn cản anh gặp con, kể cả vào dịp Tết.

Do đó, từ vị thế "ngọc nữ màn ảnh", người phụ nữ số khổ khi bị chồng phụ bạc, Đổng Khiết nhận chỉ trích thậm tệ. Tai tiếng đời tư khiến Đổng Khiết thân bại danh liệt. Từ sao hạng A được săn đón, cô trở thành "con ghẻ" trong mắt nhiều nhà sản xuất. 

Năm 2015, cô trở lại đóng phim, tham gia Mẹ hổ bố mèo, Như Ý truyện, Công huân, Chuyện tình Nam Kinh... Mặc dù cô đã nỗ lực diễn xuất để lấy lại thiện cảm của khán giả nhưng vẫn bị xếp vào nhóm minh tinh bị công chúng ghét nhất. 

 

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