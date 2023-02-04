Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 04/02/2023 21:00

Không chỉ là cặp vợ chồng hot nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như còn khiến mọi người ngưỡng mộ khi sở sở hữu khối tài sản siêu khủng.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lâm Tâm Như là một trong nữ diễn viên nổi tiếng được trả cát-xê cao ngất ngưởng. Từ năm 2013, Lâm Tâm Như đã trở thành triệu phú của showbiz Trung Quốc với giá trị tài sản ròng là 40 triệu USD. Hiện tại, truyền thông Trung Quốc cho biết tài sản của nữ diễn viên đã vượt ngưỡng một tỷ NDT (148 triệu USD).

Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 1

Khả năng kiếm tiền của Hoắc Kiến Hoa cũng không thua kém vợ. Là nam thần tượng hàng đầu của màn ảnh Trung Quốc, anh nhận thù lao đóng phim lên đến 45.000 USD/tập. Năm 2018, khi tham gia bộ phim cung đấu nổi danh Hậu cung Như Ý truyện, Hoắc Kiến Hoa bỏ túi hơn 7,4 triệu USD. Cát-xê mỗi tập phim của anh vào thời điểm đó là 80.000 USD.

Trong khi đó, ở lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu phải bỏ ra ít nhất 2,9 triệu USD/2 năm mới giành được quyền phát ngôn từ Hoắc Kiến Hoa. Tài tử Đài Loan còn đút túi hàng chục triệu NDT từ đầu tư bất động sản, sản xuất phim và cổ phần công ty.

Nhiều năm liền, Hoắc Kiến Hoa góp mặt trong danh sách những sao nam giàu có nhất Trung Quốc. Theo Sina, thu nhập bình quân một năm của nam diễn viên ở giai đoạn hoàng kim không dưới 5 triệu USD.

Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 2

Không dừng lại ở đó, vợ chồng Lâm Tâm Như còn rất có tài đầu tư kinh doanh. Nổi tiếng từ bộ phim Hoàn Châu Cách Cách (1997), Lâm Tâm Như trở thành một trong những ngôi sao Hoa Ngữ triển vọng nhất lúc đó. Đến bây giờ, cô vẫn giữ vững được phong độ của mình trong làng giải trí với tài năng, xinh đẹp và mức độ giàu có không thua kém bất kỳ đồng nghiệp nào.

Cô là nghệ sĩ được nhiều nhãn hàng ký hợp đồng quảng cáo, trong đó có cả sản phẩm xa xỉ như trang sức, xe hơi, lẫn các mặt hàng dành cho gia đình như sữa bột, xe nôi.

Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 3
Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 4
Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 5
Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 6
Vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa sở hữu nhiều trang sức và siêu xe đắt tiền. Ảnh: Internet

Theo như tiết lộ, Lâm Tâm Như còn mở công ty sản xuất phim, sớm trở thành đơn vị chế tác có uy tín, ảnh hưởng lớn tại Đài Loan. Nàng Hạ Tử Vy thừa nhận cô đã giúp các đối tác kiếm được hàng chục triệu USD sau mỗi bộ phim mà mình đứng vai trò nhà sản xuất. Nhờ đầu tư thành công, Lâm Tâm Như nhanh chóng trở thành triệu phú năm 2016 với khối tài sản ước tính 40 triệu USD.

"Lâm Tâm Như là bà trùm bất động sản", ETtoday mô tả khi nhắc về sở thích mua sắm đất đai, nhà cửa của nữ diễn viên. Sau khi nổi tiếng với Hoàn Châu cách cách, việc đầu tiên ngôi sao sinh năm 1976 làm là đổi nhà cho bố mẹ ở Đài Loan. Sau đó, cô liên tiếp tậu biệt thự sang trọng ở Đài Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải.

Ngôi nhà ở Thượng Hải được cô mua với giá 10 triệu USD. Hiện tại, giá thị trường của bất động sản này đã tăng gấp 3 lần. Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn sở hữu biệt thự xa hoa tại Đài Bắc với giá hàng trăm triệu TWD. Một số nguồn tin cho biết cha mẹ nữ diễn viên đang sống ở căn hộ cao cấp có giá hơn 1,6 triệu USD.

Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 7
Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 8
Cặp đôi còn nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị. Ảnh: Internet

Năm 2017, Hoắc Kiến Hoa mua biệt thự sang trọng ở trung tâm Đài Bắc, có giá hơn 3,3 triệu USD để làm nhà tân hôn với Lâm Tâm Như. Ngoài ra, tài sản của anh còn có căn hộ ở khu nhà giàu Cổ Bắc, Thượng Hải.

Lâm Tâm Như cũng thường xuyên khoe những bột trang sức trị giá hàng trăm triệu đài tệ tặng con gái Cá Heo Nhỏ để sau này bé có bộ sưu tập riêng.

Choáng với khối tài sản khủng lên đến hàng trăm triệu USD của vợ chồng Lâm Tâm Như - Ảnh 9

Có thể thấy, dù ban đầu khi cưới cả hai vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, khi đã “thành gia lập thất” cả hai đều yêu thương, chăm chút cho gia đình và sở hữu khố tài sản khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

 

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