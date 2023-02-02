'Hòa Thân' Vương Cương và cuộc sống sung túc bên người vợ thứ 3 kém 20 tuổi

Theo Sohu, diễn viên Vương Cương, 74 tuổi, trông khỏe khoắn, phong độ khi bước ra khỏi xe hơi để vào nhà hàng. Thời tiết lạnh nên ông đội mũ len, mặc áo dày dặn. Vợ ông, Trịnh Diễm Đông, cùng con trai bước ra sau đó. Cả nhà bỏ đồ vào cốp xe rồi rảo bước vào nhà hàng. Con trai Vương Cương - Vương Nhất Đinh - tầm 14 tuổi, cao lớn hơn bố. Cậu được nhận xét rất giống ông bố nổi tiếng.

Mới đây, nam diễn viên gạo cội Vương Cương - người được biết đến với vai Hòa Thân trong Tể tướng Lưu Gù - cùng bà xã và con trai đến ăn trưa tại một nhà hàng.

Vương Cương từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2007, tài tử gặp và bắt đầu tiến tới hôn nhân với Trịnh Diễm Đông – một nghệ sĩ violin nổi tiếng kém ông 20 tuổi.

"Hòa Thân" cho biết ông quen biết vợ nhờ mối duyên kỳ lạ, chỉ nhìn thấy tên tiếng Anh của bà xã đã lập tức bị thu hút. Sau đó, vừa thấy hình Vương Cương đã xác định đây chính là người phù hợp với mình.

"Khi đó tôi tham gia một chương trình và có chia sẻ mình đã sống độc thân nhiều năm qua. Đơn vị tổ chức đã xin phép đã công khai địa chỉ email của tôi và vì vậy có nhiều người hâm mộ gửi thư về. Trong số các bức thư điện tử gửi tới, tôi đặc biệt chú ý đến cô ấy nhờ tên tiếng Anh đặc biệt, tôi quyết định hẹn hò với người phụ nữ quyến rũ này" - Vương Cương chia sẻ.

Năm 2008, người vợ thứ 3 sinh cho Vương Cương cậu con trai - khi ông đã 60 tuổi. Hạnh phúc khi tuổi già vẫn được bồng con, nam diễn viên quyết định từ giã sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình nhỏ.

Vương Cương bên vợ đẹp, co ngoan. Ảnh: Internet

Sau nhiều năm bên nhau, tình cảm của "Hoà Thân" và vợ trẻ vẫn rất mặn nồng, gắn bó. Tuy cách biệt 20 tuổi nhưng cả hai luôn thấu hiểu và yêu thương nhau. Vương Cương cũng chiều chuộng và luôn dành những lời có cánh để nói về vợ.

Về vật chất, Vương Cương có cuộc sống giàu sang. Ông cùng vợ và con trai ở trong căn nhà cổ tứ hợp viện rộng lớn. Theo QQ, mỗi tháng, phí sinh hoạt của gia đình Vương Cương lên đến hàng triệu NDT (tương đương vài tỷ đồng).

Vương Cương còn sở hữu rất nhiều đồ cổ có giá trị từ thời Càn Long, Khang Hy, tranh của các danh họa thời phong kiến như Tề Bạch Thạch, thư pháp của nhà nghệ thuật Hàn Mỹ Lâm, các tấu sớ của Hòa Thân - nhân vật lịch sử người mà ông nhiều lần hóa thân trên màn ảnh.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, chiếc bàn gỗ lê vàng của Vương Cương cũng có tuổi đời lên đến 300 năm, còn giường ngủ của ông thì có niên đại 180 năm. Tài sản của Vương Cương ước tính gần 1 tỷ NDT.

Ở tuổi ngoài 70, Vương Cương dường như có tất cả - gia đình hạnh phúc với vợ trẻ, con ngoan, sự nghiêp lừng lẫy và khối gia sản đáng ao ước.