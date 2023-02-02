15 năm sau 'Thâm cung nội chiến', Xa Thị Mạn không dám nhận vai phản diện

Mặc dù vai diễn trong Thâm cung nội chiến là vai diễn biểu tượng của Xa Thi Mạn. Nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc đến nỗi cô từ chối tất cả các vai phản diện 15 năm sau đó.

Năm 2004, bộ phim Thâm cung nội chiến đã tạo nên một cơn sốt với người yêu điện ảnh và trở thành phim có rating cao nhất của Đài TVB . Đây cũng là bộ phim giúp Xa Thị Man lên hàng ngôi sao và được nổi tiếng khắp châu Á.

Trong bộ phim kinh điển của TVB, nhân vật của Xa Thi Mạn có sự cạnh tranh gay gắt với nhân vật của Lê Thư và trong một tập phim, Xa Thi Mạn đã túm tóc Lê Tư rồi đẩy cô xuống cầu thang. Cảnh quay đặc biệt đó đã ăn sâu vào tâm trí người xem, và theo nữ diễn viên, giám đốc điều hành của một thương hiệu bánh trung thu nào đó cũng vậy.

Mới đây, xuất hiện trong một tập của chương trình tạp kỹ Memories Beyond Horizon, ngôi sao truyền hình của Hong Kong một thời đã tiết lộ lý do cô làm như vậy. Xa Thi Mạn chia sẻ rằng cô đã mất một hợp đồng quảng cáo vì vai diễn của Thâm cung nội chiến.

Nữ diễn viên cho biết ban đầu thương hiệu muốn cô quảng bá bánh trung thu của họ bằng cách hóa trang thành Nữ thần Mặt trăng Hằng Nga. Tuy nhiên, họ đã thay đổi quyết định sau cảnh phim kể trên của Thâm cung nội chiến. Lý do của sự thay đổi này là vì họ sợ rằng khách hàng sẽ nhìn Hằng Nga khác đi nếu Xa Thi Mạn tham gia.

Kết quả là Xa Thi Mạn từ chối đóng vai phản diện trong 15 năm tiếp theo. Cô chỉ thay đổi quyết định khi các nhà sản xuất của bộ phim truyền hình Trung Quốc Diên Hi công lược tiếp cận cô. Xa Thi Mạn chia sẻ rằng sau khi đọc kịch bản, cô vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng đã bị các biên kịch thuyết phục.

Và tất nhiên, khi Xa Thi Mạn tham gia bộ phim truyền hình cực kỳ ăn khách này đã đưa sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới. Nhưng khác với thời điểm đóng Thâm cung nội chiến, giờ đây nữ diễn viên thậm chí còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn.

Xa Thi Mạn năm nay 48 tuổi, cô là sao nữ giàu có và có thu nhập cao bậc nhất tại giới giải trí Hong Kong. Theo HK01, mỗi năm thù lao của nữ diễn viên vượt quá 100 triệu HKD. Bên cạnh đó, cô còn mạnh tay đầu tư vào bất động sản. Xa Thi Mạn được gọi là "quý cô độc thân hoàng kim".

Hiện tại, Xa Thi Mạn đã trở về Hong Kong sau thời gian dài phấn đấu tại giới giải trí Đại lục. Theo HK01, đài TVB đã mời Xa Thi Mạn và Dương Di quay lại hợp tác trong một dự án mới. Cả hai từng đối đầu nhau trong phim Cung tâm kế.

Xa Thi Mạn là ngôi sao được yêu thích tại Trung Quốc. Sau khi sang Đại lục phát triển, sự nghiệp cô tiếp tục gặt hái thành công với các phim như Diên Hi công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Yến vân đài. Cô hiện là diễn viên Hong Kong nhận cát-xê cao bậc nhất ở thị trường giải trí Đại lục.