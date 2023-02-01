Tài tử Lưu Khải Uy không đón Tết cùng bạn gái mới

Sao quốc tế 01/02/2023 21:21

Lưu Khải Uy trở về Hong Kong đón Tết cùng gia đình, không có mặt bạn gái Lý Hiểu Phong.

Mới đây, cánh săn ảnh xứ Trung ghi lại khoảnh khắc Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong đi ăn mừng cùng bạn bè nhân dịp đầu năm mới.

Tài tử Lưu Khải Uy không đón Tết cùng bạn gái mới - Ảnh 1
Lưu Khải Uy đưa Lý Hiểu Phong đi ăn cùng bạn bè. Ảnh: Internet

Được biết vào tháng trước, Lưu Khải Uy một mình về Hong Kong đón Tết cùng gia đình, không có bạn gái mới đi cùng. Nhiều tin đồn cho rằng cả hai đã rạn nứt, đường ai nấy đi. 

Tuy nhiên sau khi quay trở lại Trung Quốc Đại lục, nam tài tử đã vội vã đến gặp Lý Hiểu Phong, cho thấy tình cảm hai người vẫn rất ổn định.

Tài tử Lưu Khải Uy không đón Tết cùng bạn gái mới - Ảnh 2
Cặp đôi gặp nhau sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Internet

Tháng 11/2022, Lưu Khải Uy xác nhận hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Tài tử Hong Kong cho biết đã gắn bó với bạn gái mới được một thời gian. Họ quen biết nhau qua sự mai mối của bạn bè. Cả hai có tính cách hòa hợp.

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúc phúc cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi và Lý Hiểu Phong rất tốt. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở cạnh nhau", Lưu Khải Uy bày tỏ.

Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò kể từ sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Những ngày qua, họ được bắt gặp tay trong tay xuất hiện trên phố.

Tài tử Lưu Khải Uy không đón Tết cùng bạn gái mới - Ảnh 3

Chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc suốt thời gian qua. Lý Hiểu Phong từng tham gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương Mịch. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch.

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ.

Lý Hiểu Phong từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống.

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch. Họ kết hôn khi sự nghiệp của Dương Mịch vẫn còn đang dang dở, cần nhiều thời gian để phấn đấu. Năm 2018, hai nghệ sĩ thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống vì hôn nhân xa cách, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu.

Sau khi đổ vỡ với Dương Mịch, Lưu Khải Uy chuyển về hoạt động ở Hong Kong. Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp và đầu tư kinh doanh. Mới đây, nam diễn viên sang Đại lục tham gia show giải trí Anh trai vượt mọi chông gai nhưng bị loại sớm.

Cnet hối thúc Bành Vu Yến lập gia đình sau khi Hồ Ca thông báo lấy vợ sinh con

Cnet hối thúc Bành Vu Yến lập gia đình sau khi Hồ Ca thông báo lấy vợ sinh con

Ngay sau khi Hồ Ca bất ngờ xác nhận đã kết hôn và có con, cư dân mạng xứ Trung đã lập tức réo tên Bành Vu Yến, "đào lại" lời giao hẹn của đôi bạn thân này.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Khải Uy Lý Hiểu Phong Dương Mịch bạn gái Lưu Khải Uy sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cnet hối thúc Bành Vu Yến lập gia đình sau khi Hồ Ca thông báo lấy vợ sinh con

Cnet hối thúc Bành Vu Yến lập gia đình sau khi Hồ Ca thông báo lấy vợ sinh con

Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' từng đau đớn khi chồng bỏ đi tu hiện giờ sống ra sao?

Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' từng đau đớn khi chồng bỏ đi tu hiện giờ sống ra sao?

Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân

Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân

Mỹ nhân vào vai Mai Siêu Phong trong 'Tân Anh hùng xạ điêu' nhận được lời khen

Mỹ nhân vào vai Mai Siêu Phong trong 'Tân Anh hùng xạ điêu' nhận được lời khen

Hồ Ca xác nhận đã có vợ con, danh tính bạn đời được hé lộ?

Hồ Ca xác nhận đã có vợ con, danh tính bạn đời được hé lộ?

'Vua hài TVB' Huỳnh Tử Hoa sống độc thân ở tuổi 63 dù thành công trong sự nghiệp

'Vua hài TVB' Huỳnh Tử Hoa sống độc thân ở tuổi 63 dù thành công trong sự nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái