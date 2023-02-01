Tài tử Lưu Khải Uy không đón Tết cùng bạn gái mới

Được biết vào tháng trước, Lưu Khải Uy một mình về Hong Kong đón Tết cùng gia đình, không có bạn gái mới đi cùng. Nhiều tin đồn cho rằng cả hai đã rạn nứt, đường ai nấy đi.

Mới đây, cánh săn ảnh xứ Trung ghi lại khoảnh khắc Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong đi ăn mừng cùng bạn bè nhân dịp đầu năm mới.

Tháng 11/2022, Lưu Khải Uy xác nhận hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Tài tử Hong Kong cho biết đã gắn bó với bạn gái mới được một thời gian. Họ quen biết nhau qua sự mai mối của bạn bè. Cả hai có tính cách hòa hợp.

Tuy nhiên sau khi quay trở lại Trung Quốc Đại lục, nam tài tử đã vội vã đến gặp Lý Hiểu Phong, cho thấy tình cảm hai người vẫn rất ổn định.

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúc phúc cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi và Lý Hiểu Phong rất tốt. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở cạnh nhau", Lưu Khải Uy bày tỏ.

Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò kể từ sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Những ngày qua, họ được bắt gặp tay trong tay xuất hiện trên phố.

Chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc suốt thời gian qua. Lý Hiểu Phong từng tham gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương Mịch. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch.

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ.

Lý Hiểu Phong từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống.

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch. Họ kết hôn khi sự nghiệp của Dương Mịch vẫn còn đang dang dở, cần nhiều thời gian để phấn đấu. Năm 2018, hai nghệ sĩ thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống vì hôn nhân xa cách, Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu.

Sau khi đổ vỡ với Dương Mịch, Lưu Khải Uy chuyển về hoạt động ở Hong Kong. Anh dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp và đầu tư kinh doanh. Mới đây, nam diễn viên sang Đại lục tham gia show giải trí Anh trai vượt mọi chông gai nhưng bị loại sớm.