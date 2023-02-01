Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' từng đau đớn khi chồng bỏ đi tu hiện giờ sống ra sao?

Sao quốc tế 01/02/2023 15:16

Liêu An Lệ - diễn viên đóng vai Quách Phù trong "Thần điêu đại hiệp 1983" - từng oán trách chồng khi bỏ đi tu, để lại bà cô độc, mất phương hướng trong cuộc sống.

Liêu An Lệ sinh năm 1957, gia nhập đài TVB năm 1977, từng đóng các phim nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp 1983 (vai Quách Phù), Sở Lưu Hương (vai Tống Điềm Nhi), Thiết diện Bao Công (vai Lý Hân Hân)... Ngoài đóng phim, bà còn làm MC, diễn kịch sân khấu.

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Diễn viên Liêu An Lệ thủ vai Quách Phù trong "Thần điêu đại hiệp 1983". Ảnh: Internet

Năm 2010, chồng bà - Diệp Thanh Lâm - xuống tóc đi tu tại một ngôi chùa ở Đài Bắc, Đài Loan, hai năm sau vợ chồng ly hôn. Nhiếp ảnh gia tiếp xúc Phật giáo từ năm 1994, khi cha bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bấy giờ, ông niệm Phật, sau đó đọc sách Phật giáo, ăn chay. Diệp Thanh Lâm từng cho biết trước khi theo Phật giáo, ông thường phiền muộn và bực dọc dù có tiền và danh tiếng. Chẳng hạn, nghệ sĩ tức tối vì không mua được đồng hồ phiên bản giới hạn, siêu xe bị trầy...

Khi Diệp Thanh Lâm rời gia đình, Liêu An Lệ cô độc, cảm thấy mất phương hướng. Lúc đó, cha mẹ An Lệ đã qua đời, hai con gái học ở nước ngoài, bạn bè ai nấy chăm lo gia đình riêng. Diễn viên không biết bầu bạn, trút tâm sự với ai. Sau đó, bà tìm ra giải pháp là thuê người giúp việc về sống cùng.

Hiện, Liêu An Lệ không còn cảm thấy buồn bã, cô độc như trước. Bà học được cách nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực, tự tạo niềm vui cho bản thân thay vì phụ thuộc người khác. Nghệ sĩ theo đạo Phật, thường tham gia các khóa tu.

An Lệ cho biết nhu cầu mua sắm không cao, chỉ mua những thứ "cần" chứ không phải đồ vật "muốn có". Nghệ sĩ quyên góp từ thiện hoặc tặng, bán các món đồ cũ cho người khác, chỉ giữ những thứ thực sự cần thiết cho đời sống, công việc.

Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' từng đau đớn khi chồng bỏ đi tu hiện giờ sống ra sao? - Ảnh 2
Liêu An Lệ - Diệp Thanh Lâm và các con đoàn tụ năm 2018. Ảnh: HK01

Mới đây trên truyền thông, nghệ sĩ 66 tuổi cho biết sau 13 năm Diệp Thanh Lâm làm lễ xuất gia, bà cảm thấy mọi việc là sự an bài ổn thỏa nhất. Liêu An Lệ hiện sống một mình ở Hong Kong, thi thoảng tham gia show truyền hình. Bà còn làm việc lĩnh vực bảo hiểm. Nghệ sĩ cho biết trân trọng hiện tại vì "chưa chắc những gì bạn có hôm nay, ngày mai vẫn là của bạn".

Được biết, nữ ghệ sĩ và nhiếp ảnh gia Diệp Thanh Lâm kết hôn năm 1986, có hai con gái. Sau khi lập gia đình, Liêu An Lệ từ bỏ đóng phim, quanh quẩn bên chồng con, hiếm khi ra ngoài. Trên HK01, diễn viên cho biết giai đoạn đó, bà như sống vì người khác, không có đam mê hay sở thích gì. Nghệ sĩ không gặp áp lực kinh tế vì Diệp Thanh Lâm là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, có công ty riêng, kiếm được tiền lo cho vợ con đủ đầy. Sau khi chồng đi tu, bà bị mất phương hướng một thời gian dài.

Hiện, mối quan hệ giữa Diệp Thanh Lâm và Liêu An Lệ là sư - đồ. Theo HK01, An Lệ thi thoảng trò chuyện với chồng cũ về những vướng mắc. Gia đình diễn viên đoàn tụ ở các sự kiện trọng đại của con gái.

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