Nghi vấn Trương Bá Chi đang hẹn hò cùng trai lạ, còn công khai nắm tay đi mua sắm?

Dựa vào kích thước bàn tay, khớp xương, truyền thông Trung Quốc cho rằng người đi cạnh Trương Bá Chi đã trưởng thành, có vóc dáng cao lớn. Điều này loại trừ khả năng người nắm tay ngôi sao Vua hài kịch là con trai cả Lucas. Cậu lớn nhà Tạ Đình Phong không bao giờ thể hiện hành động thân mật với mẹ. Bàn tay trong ảnh cũng quá to so với cậu con trai thứ 2 của Bá Chi là Quintus.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Trương Bá Chi chia sẻ video đi mua sắm. Nữ diễn viên xuống phố cùng con út Marcus. Người đẹp Hong Kong gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tay đan tay tình cảm với một người đàn ông.

Trương Bá Chi là một trong những nữ minh tinh đình đám của làng giải trí Hoa ngữ ở những năm thập niên 2000. Nhờ sự nâng đỡ của Châu Tinh Trì, nữ diễn viên từng là một "viên ngọc sáng" của màn ảnh Hong Kong lúc bấy giờ. Thế nhưng trái ngược với thành công của sự nghiệp, đường tình duyên của cô lại khá lận đận và kém may mắn.

Trước đồn đoán đang bí mật hẹn hò hay nghi vấn người đàn ông trong ảnh là cha của bé Marcus, Trương Bá Chi chưa đưa ra phản hồi.

Dù nhiều năm trôi qua nhưng đến nay chuyện tình cảm của bộ 3 Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Được biết, mỹ nhân họ Trương đến với Tạ Đình Phong khi anh và Vương Phi chỉ tạm xa cách. Vừa yêu Trương Bá Chi được 3 tháng thì nam tài tử quay trở về với người yêu cũ.

Sau này, Tạ Đình Phong mới chính thức "đường ai nấy đi" với Vương Phi để yêu Trương Bá Chi. Năm 2006, cặp đôi công khai mối quan hệ và bí mật tổ chức đám cưới ở Philippines. 2 diễn viên nổi tiếng sinh 2 cậu con trai đáng yêu.

Tưởng chừng hạnh phúc đã đến với Trương Bá Chi thì đến năm 2008, nữ diễn viên bất ngờ vướng vào lùm xùm ảnh riêng tư với Trần Quán Hy. Ồn ào tình ái chấn động 1 thời của tài tử họ Trần đã làm tan vỡ hình ảnh "ngọc nữ" của Trương Bá Chi.

Dù những bức ảnh trong quá khứ nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Trương Bá Chi. Không chỉ vậy, tình cảm vợ chồng của cô cũng dần phai nhạt. Truyền thông xứ Trung đưa tin rằng ở thời điểm đó, Tạ Đình Phong thường xuyên bỏ bê vợ con. Áp lực dư luận và gia đình nhà chồng khiến người đẹp họ Trương liên tục sảy thai. Năm 2011, cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" và kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Những thăng trầm trong cuộc đời của Trương Bá Chi vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 2018, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã sinh người con thứ 3, nhưng danh tính của bố đứa bé vẫn được cô giữ kín. Cô nàng lại tiếp tục làm mẹ đơn thân và 1 mình nuôi 3 con.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi đắt show truyền hình, thời trang, livestream bán hàng. Hồi tháng 10/2022, cô bán được số hàng hóa hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 13,9 triệu USD) sau livestream, trở thành một trong nữ diễn viên Hoa ngữ đạt thành tích cao nhất ở lĩnh vực này năm nay.