'Siêu vòng một' Liễu Nham lại bị bắt gặp hẹn hò cùng trai lạ

Diễn viên Liễu Nham - người được mệnh danh là bom sex vì vòng ba quyến rũ - được trông thấy hẹn hò cùng một người đàn ông trạc tuổi.

Mới đây, thợ săn ảnh đã bắt gặp Liễu Nham xuất hiện bên người đàn ông lạ. Cả hai cùng bước xuống xe và sau đó vào một nhà hàng. Cả hai có cử chỉ thân thiết cho thấy mối quan hệ giữa họ rất tốt. Trước đó vào cuối tháng 12 năm ngoái, cả hai cũng bị bắt gặp hẹn hò cùng nhau. Theo truyền thông, thời gian gần đây cả hai thường xuất hiện thân mật bên nhau như cùng đi mua sắm, ngồi nói chuyện vui vẻ... Loạt hình ảnh mới này của nữ diễn viên dấy lên nghi vấn cô đang hẹn hò ở tuổi 43.

Liễu Nham xuất hiện cùng người đàn ông lạ mặt. Ảnh: Internet Sau khi hình ảnh của nữ diễn viên bị lộ, nhiều khán giả chúc phúc cho Liễu Nham, mong cô hạnh phúc và sớm có đám cưới như mơ. Truyền thông cho biết, diễn viên sống rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong quá khứ, Liễu Nham từng vướng tin đồn bí mật hò hẹn với anh chàng điển trai Chansung của nhóm 2PM. Ngoài ra, truyền thông từng đưa tin nữ diễn viên hẹn hò với một "phú nhị đại" (con trai của một gia đình giàu có). Cả hai còn bị bắt gặp cùng đi chơi tại Seoul, chàng và nàng nắm tay nhau tình tứ. Tuy nhiên, đến nay nữ diễn viên vẫn chưa từng công khai chuyện tình cảm với ai.

Liễu Nham là diễn viên nổi tiếng đi theo phong cách gợi cảm ở Trung Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1980 được mệnh danh là siêu vòng 1 quyến rũ nhất Đại lục. Nhờ lợi thế ngoại hình, Liễu Nham không ngại đóng cảnh nóng khi mới gia nhập showbiz. Các vai diễn cô tham gia thường ăn mặc sexy, lẳng lơ để câu khách. Một số bộ phim Liễu Nham có cảnh nóng táo bạo phải kể đến Bí mật 12 chòm sao, Tứ đại danh bổ 2, Họa bích, Bất nhị thần thám, Lấy chồng hoàn hảo.... Trước khi theo đuổi nghề MC và lấn sân làm diễn viên, người đẹp sinh năm 1980 từng làm y tá trong một bệnh viện ở Quảng Đông. Năm 2000, Liễu Nham bắt đầu gia nhập showbiz với vai trò là người dẫn chương trình "Bản tin tài chính" của kênh truyền hình cáp Quảng Đông. Người đẹp làm MC cho nhiều kênh truyền hình cho tới năm 2007 mới bắt đầu đóng phim với tác phẩm đầu tiên là Họa bích. Sở hữu thân hình nóng bỏng, "siêu vòng 1" thường xuyên nhận được lời mời chụp ảnh cho nhiều tạp chí đàn ông. Không những thế, các vai diễn cô tham gia cũng tận dụng sức hút của người đẹp, khai thác triệt để hình tượng gợi cảm. Ở tuổi tứ tuần, Liễu Nham tiết chế hơn trong việc ăn mặc và chọn lọc phim. Năm 2020, Liễu Nham mới nhận được quả ngọt đầu tiên ở tuổi 39 với giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim Thụ ích nhân tại LHP Quốc tế Macau.

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