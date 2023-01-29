Lâm Tâm Như lộ ảnh mặt mộc 'gây choáng' ở tuổi U50

Trong hầu hết các bức ảnh, người đẹp Hoàn Châu cách cách đều không trang điểm đậm, khoe khéo làn da căng bóng, khỏe mạnh dù không tránh khỏi một vài nếp chân chim ở đuôi mắt.

Khoe loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 47 cùng ông xã Hoắc Kiến Hoa và bạn bè, đồng nghiệp, Lâm Tâm Như nhận được nhiều khen ngợi về làn da, vóc dáng.

Sau kỳ nghỉ Tết bên gia đình, diễn viên trở lại với các dự án phim mới. Sắp tới, cô quảng bá Tội phạm mô phỏng, phát trên Netflix. Những năm gần đây, người đẹp chủ yếu đóng phim Đài Loan, không tham gia dự án ở Trung Quốc đại lục vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho người thân.

Lâm Tâm Như cho biết giật mình vì đã vào nửa cuối của độ tứ tuần. Dù vậy, cô không bận tâm nhiều về tuổi tác. Người đẹp tiết lộ sinh nhật năm nay, Hoắc Kiến Hoa dày công tạo một số bất ngờ, làm cô ngạc nhiên, hạnh phúc.

Nữ diễn viên hạnh phúc bên ông xã Hoắc Kiến Hoa trong ngày sinh nhật. Ảnh: Weibo

Hiện tại, Lâm Tâm Như là diễn viên thành công nhất trong dàn sao của phim Hoàn Châu cách cách vang danh một thời. Hai bạn diễn của cô là Triệu Vy và Phạm Băng Băng đã bị đóng băng hoạt động nghệ thuật vì vướng scandal.

Lâm Tâm Như có lựa chọn khôn ngoan khi quay về Đài Loan, tự sản xuất phim và đóng nữ chính. Những tác phẩm tự tay Lâm Tâm Như thực hiện nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, giúp nữ diễn viên trở thành bà trùm giải trí mới của giới giải trí Đài Loan.

Nữ diễn viên chú trọng rèn luyện sức khỏe, làm đẹp. Nữ diễn viên từng cho biết thói quen làm sạch và dưỡng ẩm da là hai bước cơ bản nhất định thực hiện dù bận rộn đến đâu. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô luôn tẩy trang, làm sạch da thật kỹ lưỡng và thoa toner, serum cùng kem dưỡng ẩm chống lão hóa.

Vào buổi sáng, trước khi trang điểm, cô thường dùng cây lăn để massage da mặt, giảm phù nề, tăng độ đàn hồi cho da, giúp làn da thêm hồng hào, tươi tắn. Trong thời gian quay phim phải trang điểm nhiều, cô sẽ dùng thêm mặt nạ giấy để bổ sung dưỡng chất và cân bằng độ ẩm cho da.

Nữ diễn viên cho biết cô không thích uống nước lọc nhưng cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng là một trong những quy tắc để giữ da khỏe đẹp. Vì vậy, người đẹp thường bỏ thêm vài lát chanh và một chút mật ong vào nước để tăng hương vị, bớt nhàm chán, lại bổ sung nhiều thành phần có lợi cho sắc vóc.

Mỗi ngày, cô đều cố gắng uống hai bình lớn nước chanh mật ong pha loãng. Ngoài nước lọc, cô cũng thường uống trà kỷ tử hoặc làm các loại nước đỗ đen, đậu đỏ... nhằm bổ sung vitamin, thanh lọc cơ thể, cải thiện tình trạng phù nề, tích nước.

Diễn viên 7X cũng rất chăm chỉ tập luyện với đủ các bộ môn như gym, boxing, yoga, aerial hoop... và ăn uống điều độ, đủ chất. Thói quen này góp phần không nhỏ giúp nữ diễn viên duy trì làn da khỏe đẹp ở tuổi cận kề ngũ tuần.

Theo Sina, ở lứa tuổi như Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, nếu lựa chọn tiếp tục phát triển tại Đại lục, họ có thể phải đóng vai phụ cho đàn em như Chung Hán Lương, Trần Nghiên Hy, vì không tìm được những vai diễn phù hợp với độ tuổi. Do đó, vợ chồng Lâm Tâm Như tự xây dựng đế chế của riêng mình.