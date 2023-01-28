Cặp sao TVB Đinh Tử Lãng và Quách Bá Nghiên lên tiếng về tin đồn yêu đương

Sao quốc tế 28/01/2023 21:37

Đinh Tử Lãng và Quách Bá Nghiên cùng sinh năm 1997, cả hai đều là những gương mặt trẻ trong làng giải trí Hong Kong.

Mới đây, cặp sao trẻ Đinh Tử LãngQuách Bá Nghiên của đài TVB xuất hiện chung trong một chương trình giải trí. Trong đó, khán giả đặc biệt chú ý hình ảnh Quách Bá Nghiên ngồi chồm lên người Đinh Tử Lãng và ôm chặt nhau.

Khi chương trình này được phát sóng, nhiều cư dân mạng cho rằng có thể hai người đã thật sự yêu nhau, nhưng cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

Cặp sao TVB Đinh Tử Lãng và Quách Bá Nghiên lên tiếng về tin đồn yêu đương - Ảnh 1
Quách Bá Nghiên ngồi chồm lên người Đinh Tử Lãng trong một chương trình giải trí. Ảnh: Internet

Đinh Tử Lãng cho biết, hiện tại anh tạm thời chưa tính đến chuyện yêu đương vì bản thân đang trong giai đoạn phấn đấu vì sự nghiệp. Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1997 cũng cho biết anh hơi ngạc nhiên khi thấy mình có tên trong danh sách tin đồn.

Trong khi đó, Quách Bá Nghiên nói rằng cả hai tình cờ trở thành MC trong đám cưới của Quảng Mỹ Tuyền, và nói rằng Đinh Tử Lãng là một partner tuyệt vời, cả hai cũng là bạn thân thiết.

Nữ diễn viên cũng cho biết, tương tự như Đinh Tử Lãng, hiện tại cô cũng đặt sự nghiệp lên vị trí hàng đầu.

Hiện cặp sao đang quay bộ phim mới của TVB Cảnh báo đoạt mệnh, trong phim họ cũng đóng vai một cặp tình nhân.

Cặp sao TVB Đinh Tử Lãng và Quách Bá Nghiên lên tiếng về tin đồn yêu đương - Ảnh 2
Đinh Tử Lãng và Quách Bá Nghiên có xuất thân từ cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Internet

Đinh Tử Lãng ra mắt lần đầu trong cuộc thi Mr Hong Kong 2016 khi mới 19 tuổi và đầu quân cho nhà đài xứ Hương Cảng. Anh sau đó thử sức với diễn xuất, MC cho nhà đài. Năm 2018, anh dần chuyển sang đóng phim. Do không mặn mà với lĩnh vực này, số lượng tác phẩm của Đinh Tử Lãng chưa vượt quá con số 5. Anh từng đóng vai phản diện trong Bước qua ranh giới 2. 

Là một người trẻ ham học hỏi, Đinh Tử Lãng nói rằng anh "được là chính mình" khi làm MC, đồng thời được sống một cuộc sống rực rỡ sắc màu khi đóng phim. Để đeo đuổi nhiều niềm đam mê đến vậy, anh tham gia nhiều lớp học diễn xuất: "Tôi từng nghiên cứu rất kỹ cuộc phỏng vấn của Lâm Phong, trong đó anh ấy nói về cách anh ấy đóng các vai phản diện".

Cũng như Đinh Tử Lãng, nữ diễn viên Quách Bá Nghiên được biết đến sau khi đoạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020. Sau cuộc thi, cô chính thức ký hợp đồng trở thành diễn viên của TVB và từng đoạt giải "Nữ nghệ sĩ tiến bộ vượt bậc" tại "Lễ trao giải TVB 2022".

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