Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm đầu năm mới, rộ tin đồn mang thai với DJ Koo

Sao quốc tế 28/01/2023 07:00

Ở tuổi 47 và từng gặp vấn đề về sức khỏe, việc mang thai là trở ngại lớn đối với Từ Hy Viên.

Mới đây, Từ Hy Viên lên hot search vì bức ảnh chụp chung của cả gia đình. Bức ảnh này cho thấy Từ Hy Viên bụng lùm lùm, dáng vóc mập mạp, như đang có thai hoặc mới sinh con.

Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm đầu năm mới, rộ tin đồn mang thai với DJ Koo - Ảnh 1
Từ Hy Viên chụp ảnh cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Weibo

Trước đồn đoán đã có "tin vui", Từ Hy Viên không hồi đáp.

Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên Vườn sao băng vướng tin đồn mang thai. Trước đó, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên đã lên tiếng phủ nhận chuyện con gái mang bầu. Thậm chí, trả lời phỏng vấn truyền thông Đài Loan, DJ Koo cũng cho biết vợ chồng không có kế hoạch sinh con, do sức khỏe hạn chế.

Từ Hy Viên năm nay đã 47 tuổi và đã có hai con riêng với chồng cũ. Cô từng gặp vấn đề nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu khi mang thai lần 2. Sức khỏe của nữ diễn viên suy giảm đáng kể do việc mang bầu và sinh nở. Khi sinh con thứ hai, cô từng đối mặt "cửa tử" vì chứng bệnh động kinh. Sau khi sinh con thứ hai đến nay, cô phải dùng thuốc điều trị để tránh tái phát động kinh.

Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm đầu năm mới, rộ tin đồn mang thai với DJ Koo - Ảnh 2
Từ Hy Viên và chồng mới - DJ Koo. Ảnh: Weibo

Tháng 3/2022, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup xác nhận trở thành vợ chồng sau một thời gian hàn gắn quan hệ. Cặp đôi từng yêu nhau trong một năm vào năm 1998 nhưng phải chia tay vì Koo Jun Yup bận rộn phát triển sự nghiệp và là ngôi sao thần tượng lúc bấy giờ. 

Sau 24 năm xa cách, hai người nối lại quan hệ và quyết định tiến tới hôn nhân. Từ Hy Viên tái hôn chỉ vài tháng sau khi cô xác nhận ly hôn chồng cũ, doanh nhân Uông Tiểu Phi. Trong thông báo kết hôn, Từ Hy Viên mong khán giả tôn trọng cuộc sống riêng tư. Bạn bè nữ diễn viên cho biết, cô hạnh phúc và vui vẻ hơn sau khi tái hôn. 

Nữ diễn viên và chồng mới không tổ chức đám cưới đình đám. Cô cũng thông báo không sinh con thêm vì đã có tuổi và có vấn đề sức khỏe.

Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm đầu năm mới, rộ tin đồn mang thai với DJ Koo - Ảnh 3

Từ Hy Viên là diễn viên thế hệ 7X nổi tiếng của làng giải trí xứ Đài. Cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, làm MC và đóng phim. Hơn 10 năm qua, cô tạm rời xa làng giải trí để làm mẹ, làm vợ. Trong mắt đồng nghiệp, người thân, Từ Hy Viên là một phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực, trái với vẻ ngoài mong manh của cô. 

DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hiện hoạt động với tư cách là một DJ. Anh còn có thương hiệu thời trang riêng.

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