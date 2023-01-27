Tôn Di không dám tiết lộ chuyện ly hôn chồng thiếu gia

Xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ mới đây, Tôn Di đã có những trải lòng về chuyện ly hôn ồn ào giữa cô và nam diễn viên Đổng Tử Kiện.

Khi bà đọc được tin tức trên internet đã chủ động hỏi cô thông tin ly hôn có phải thật hay không, Tôn Di chọn cách tiếp tục che giấu, nói rằng tin ly hôn đăng tải trên mạng đều là giả.

Trong cuộc trò chuyện, người đẹp đã bật khóc và chia sẻ rằng cô đã giấu việc ly hôn với bà ngoại. Thời điểm tin tức ly hôn được công khai, Tôn Di đang ở quê nhà cùng với bà ngoại.

Về lý do tại sao che giấu sự thật này, nữ diễn viên cho biết tuổi tác bà ngoại hiện đã cao, cô không muốn bà lo lắng quá nhiều, đồng thời sợ tin tiêu cực sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà.

Cho đến khi Tôn Di quay trở về Bắc Kinh, bà ngoại cô đã bất ngờ ôm lấy cô và an ủi: "Bây giờ con đã ở tuổi này rồi, con có thể sống theo ý mình và đừng nghĩ về những thứ khác". Việc bà đã biết toàn bộ sự thật khiến Tôn Di rất đau lòng và không thể kìm nén những giọt nước mắt.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện công khai hẹn hò năm 2016. Đến tháng 5/2017, họ kết hôn. 4 tháng sau, cả hai đón con gái đầu lòng. Quá trình yêu và cưới vội vã của Tôn Di và Đổng Tử Kiện từng gây bàn tán trong dư luận Trung Quốc. Tôn Di là mỹ nhân 9X làm mẹ sớm nhất showbiz. Nữ diễn viên kết hôn và sinh con ở tuổi 24.

Theo Sina, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần đầu gặp nhau tại Liên hoan phim Tokyo năm 2015. Nam diễn viên phải lòng người đẹp Mị Nguyệt truyện từ cái nhìn đầu tiên dù chỉ lướt ngang nhau tại sự kiện. Sau khi trở về Trung Quốc, Đổng Tử Kiện thông qua bạn bè gặp gỡ Tôn Di.

Toutiao cho biết mối quan hệ tình cảm của Tôn Di và Đổng Tử Kiện không được Vương Kinh Hoa - mẹ nam diễn viên - ủng hộ. Bà từng đưa ra con số hàng trăm triệu NDT để ép Tôn Di rời xa Đổng Tử Kiện, nhưng cô không đồng ý. Sau đó, người đẹp sinh năm 1993 có thai. Vì vậy, Vương Kinh Hoa đành đồng ý để Đổng Tử Kiện đăng ký kết hôn với Tôn Di.

Tôn Di xuất thân trong gia đình lao động phổ thông ở Tế An, Cát Lâm (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tôn Di dấn thân vào showbiz để tìm cơ hội đổi đời nhờ nhan sắc. Cô làm người mẫu ảnh trước khi có cơ hội đóng phim.

Trong khi Đổng Tử Kiện được mệnh danh là "Thái tử Kinh Khuyên" khi có mẹ Vương Kinh Hoa là nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Vương Kinh Hoa là "Đệ nhất quản lý" tại ngành giải trí xứ tỷ dân, từng gây dựng danh tiếng cho Trần Đạo Minh, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Châu Tấn.