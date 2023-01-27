Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 47 bên hội bạn thân Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi

Sao quốc tế 27/01/2023 16:45

Bà xã Hoắc Kiến Hoa đón tuổi mới cùng Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi, những người bạn thân lâu năm của nữ diễn viên.

Rạng sáng 27/1, Thư Kỳ đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật Lâm Tâm Như trên trang cá nhân.

Nhân dịp cô bạn thân bước sang tuổi 47, Thư Kỳ viết: "Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc". Ngay lập tức, Lâm Tâm Như đã để lại bình luận dưới bài đăng: "Cảm ơn bạn yêu".

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 47 bên hội bạn thân Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi - Ảnh 1
Tâm Như (áo họa tiết mèo) và Thư Kỳ (phải), Lâm Hy Lôi. Ảnh: IGNV

Trong ảnh, ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách mặc áo len Hello Kitty, nở nụ cười rạng rỡ. Được biết Lâm Tâm Như, Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi đã có buổi gặp gỡ đầu năm, đồng thời tổ chức sinh nhật cho Lâm Tâm Như. 

Ngoại hình trẻ đẹp của 3 mỹ nhân nổi tiếng xứ Đài nhận được nhiều sự tán thưởng từ phía người hâm mộ.

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 47 bên hội bạn thân Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi - Ảnh 2

Thư Kỳ, Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi vốn cùng công ty quản lý, sau đó Thư Kỳ gia nhập công ty khác vì phát triển sự nghiệp ở Hong Kong. Theo On, ba người đẹp giữ quan hệ thân thiết, luôn gặp gỡ hàn huyên khi có cơ hội.

Dịp Tết năm nay, Lâm Tâm Như dành thời gian cho người thân, sau đó quảng bá phim mới - Tội phạm mô phỏng, phát trên Netflix. Gần đây, người đẹp chủ yếu đóng phim Đài Loan, không tham gia dự án ở Trung Quốc đại lục, giải tán công ty ở đây.

Theo Next Apple, cô về Đài Bắc làm việc vì muốn ở gần mẹ. Cô từng nói: "Tôi nỗ lực kiếm tiền, mong mẹ sống tốt, nhưng tôi quên mất điều mẹ cần nhất là con cái ở bên. Một lần về nhà, tôi thảng thốt nhận ra tóc mẹ bạc nhiều, mẹ nói 'Mẹ già rồi, con không biết à?".

Câu nói của mẹ làm Lâm Tâm Như đau lòng, từ đó quyết định chuyển trọng tâm công việc về Đài Loan.

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 47 bên hội bạn thân Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi - Ảnh 3

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, được biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Sự nghiệp của cô nàng thực sự thành công sau bộ phim bom tấn cổ trang Hoàn Châu Cách Cách, nhờ đó hình ảnh và tiếng tăm của cô phủ sóng khắp châu Á.

Sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như tiếp tục tham gia các bộ phim như Tân dòng sông ly biệt, Lộc Đỉnh Ký, Bán sinh duyên… Tuy có mang về được thành công, song những vai diễn của cô khiến khán giả có phần nhàm chán vì không có sự đột phá. Tới tận năm 2010, bộ phim Mỹ nhân tâm kế mới khiến người xem một lần nữa chú ý tới tên tuổi của Lâm Tâm Như. Cô vào vai Đậu Y Phòng - một hoàng hậu thông minh, mạnh mẽ. Tên tuổi Lâm Tâm Như một lần nữa được hâm nóng ở tuổi 34.

Giữa năm 2021, Lâm Tâm Như quyết định rời thị trường giải trí Trung Quốc Đại lục sau thời gian dài bế tắc. Cô chuyển về quê nhà Đài Loan phát triển sự nghiệp, và thử sức với vai trò mới là đạo diễn. 

Thành công vang dội của Hoa đăng sơ thượng do Lâm Tâm Như làm nhà sản xuất và tham gia diễn xuất đã giúp Lâm Tâm Như không chỉ vực dậy danh tiếng, đồng thời đưa cô trở thành thế lực mới trong ngành phim ảnh Đài Loan.

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 47 bên hội bạn thân Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi - Ảnh 4

Cô và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016, từng nhiều lần bị đồn hôn nhân rạn vỡ. Trên Ettoday, diễn viên nói vợ chồng có lúc mâu thuẫn nhưng đều hóa giải để hiểu nhau hơn, gia đình êm ấm. Cô hạnh phúc nhất khi ngắm chồng và con gái ngủ ngon. Khoảnh khắc đó cho cô cảm giác vừa thảnh thơi vừa an toàn.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Thư Kỳ Lâm Hy Lôi Hoắc Kiến Hoa sao Hoa ngữ

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