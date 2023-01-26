Chồng Từ Hy Viên lần đầu ăn Tết xa mẹ ruột

Ngoài ra, anh cũng thử nhiều món ngon của quê vợ. DJ Koo cho biết món anh ấn tượng nhất là bánh bao truyền thống do mẹ vợ làm.

Mới đây, khi trả lời truyền thông Đài Loan, DJ Koo cho biết năm nay ăn Tết Nguyên đán cùng nhà vợ. Anh nấu một số món Hàn Quốc cho mọi người thưởng thức, theo yêu cầu của các thành viên trong gia đình họ Từ, ví dụ món thịt nướng cuốn xà lách.

Khi được hỏi có đưa mẹ sang ăn Tết ở Đài Loan không, DJ Koo cho biết anh chưa có cơ hội làm điều đó. Trước đó, giới giải trí rộ tin đồn anh đưa mẹ sang ăn Tết với nhà thông gia.

DJ Koo còn làm lì xì đỏ cho nhà vợ, đặc biệt là lì xì đỏ cho hai con Từ Hy Viên . Bản thân anh cũng nhận được lì xì đỏ như phong tục của Đài Loan.

DJ Koo và Từ Hy Viên yêu nhau cuối thập niên 1990, chia tay vì bị công ty quản lý của ca sĩ ngăn cản. Sau đó, người đẹp Vườn sao băng kết hôn với Uông Tiểu Phi, có hai con, họ ly hôn tháng 11/2021.

Khi biết tin bạn gái cũ độc thân, DJ Koo liên lạc với Hy Viên theo số điện thoại cô dùng 20 năm trước, nối lại mối quan hệ. Họ hoàn tất thủ tục kết hôn hồi tháng 3/2022. Kể từ đó, DJ Koo và Từ Hy Viên trở thành cặp tình nhân tâm điểm của showbiz Hoa ngữ. Câu chuyện hôn nhân của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và công chúng.

Thời gian qua, Từ Hy Viên xảy ra tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn với chồng cũ. DJ Koo cũng bị kéo vào cuộc chiến giữa vợ và Uông Tiểu Phi. Anh bị điều tiếng ăn bám Từ Hy Viên. Để chứng minh điều kiện kinh tế, DJ Hàn Quốc gom tiền mua nhà để đưa vợ và 2 con riêng rời khỏi dinh thự do chồng cũ nữ diễn viên sang nhượng.

DJ Koo sinh năm 1969, tên thật Koo Jun Yup, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon. Nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc và Đài Loan thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.

Anh có sự nghiệp phát triển hơn kể từ khi kết hôn với Từ Hy Viên và sang Đài Loan sinh sống. Nam nghệ sĩ thường đi biểu diễn ở sự kiện và quán bar. Bên cạnh đó, với mối quan hệ của chị em Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ tại Đài Loan, DJ Koo còn được mời tham gia show giải trí, chụp ảnh cho tạp chí nổi tiếng.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm 2021, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn, cô chưa tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.