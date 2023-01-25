Công ty của Cổ Thiên Lạc bị tố nợ lương, không minh bạch tiền thưởng

Công ty của tài tử Hong Kong bị đạo diễn kiêm biên kịch Nhậm Hiệp tố nợ lương, không công bằng và minh bạch trong việc trả tiền công viết kịch bản, phân chia tiền thưởng cho hạng mục "Kim Mã - Đầu tư một triệu TWD" cho nhà làm phim trẻ đoạt giải.

Ngày 25/1, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Cổ Thiên Lạc và tập đoàn giải trí Thiên Hạ Nhất (One Cool) vướng tai tiếng vào những ngày đầu năm mới.

Trước thái độ làm việc vô trách nhiệm của Thiên Hạ Nhất, Nhậm Hiệp đã đăng đàn lên trang Liên minh biên kịch Hong Kong tố cáo. Anh yêu cầu được đối thoại trực tiếp với Cổ Thiên Lạc để giải quyết vụ việc.

Đạo diễn Nhậm Hiệp cho biết Thiên Hạ Nhất đã đơn phương chấm dứt đầu tư dự án Grandma Paper, hủy bỏ hợp đồng hợp tác và tự ý thấu chi tiền thưởng mà không thông báo trước cho anh.

"Tôi là người viết kịch bản chính của Grandma Paper từ năm 2018 đến nay. Một đồng công sức 3 năm qua vẫn chưa được họ chi trả. Vậy mà Thiên Hạ Nhất lại âm thầm ký kết với Thư Kỳ - biên kịch phụ và đạo diễn - của dự án. Hiện, tất cả tiền mồ hôi công sức của tôi đều thuộc về Thư Kỳ", Nhậm Hiệp bức xúc.

Về phí tác quyền Grandma Paper được phân phối cho Thư Kỳ là vì nữ diễn viên mới là người được Thiên Hạ Nhất ký hợp đồng hợp tác chính thức. Nhậm Hiệp được người đẹp Hong Kong đề xuất làm thành viên tham gia sản xuất, không thuộc quyền quản lý của công ty.

Thiên Hạ Nhất đã trả 67.500 HKD (8.600 USD) cho giai đoạn viết kịch bản nền của Nhậm Hiệp. Vì vậy, việc Nhậm Hiệp tố cáo bản thân bị nợ thù lao biên kịch suốt 3 năm không liên quan đến Thiên Hạ Nhất.

Hiện, mâu thuẫn tiền bạc trong hợp tác giữa Nhậm Hiệp, công ty của Cổ Thiên Lạc và Thư Kỳ nhận được sự chú ý từ dư luận.

Năm 2013, Cổ Thiên Lạc thành lập Công ty Thiên Hạ Nhất. Dưới trướng công ty này còn 10 công ty con.

Các nghệ sĩ thuộc quyền quản lý là những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hong Kong như Tuyên Huyên, Lâm Phong, Xa Thi Mạn. Ngoài việc chiêu mộ các nghệ sĩ nổi tiếng về đầu quân cho mình, Cổ Thiên Lạc còn chú trọng việc đào tạo và nâng đỡ diễn viên trẻ. Nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc cũng bỏ hàng chục triệu USD để hỗ trợ đạo diễn trẻ làm phim, nhưng chưa từng bị ai tố cáo sai phạm trong hợp tác như trường hợp của Nhậm Hiệp.

Tài tử TVB Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970, là một trong những đại nam thần đời đầu của làng giải trí Hong Kong thập niên 90.

Anh ghi dấu ấn với khán giả bằng vai diễn kinh điển Dương Quá trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp. Sau khi nổi danh khắp châu Á, nam tài tử trở thành "bảo vật" của đài TVB.

Cổ Thiên Lạc từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc của TVB trong năm 1999 cho vai diễn Từ Phi trong loạt phim Hồ Sơ Trinh Sát 4. Các tác phẩm khác cùng giai đoạn của Cổ Thiên Lạc như: Cỗ máy thời gian, Thử thách nghiệt ngã, Liệt hỏa hùng tâm, Lệnh truy nã... đều thành công rực rỡ.

Ở tuổi 53, Cổ Thiên Lạc hiện là "anh cả" trong giới giải trí Hong Kong, mang tham vọng chấn hưng nền giải trí xứ Cảng Thơm.