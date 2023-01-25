Lưu Thi Thi mất khí chất 'tiên nữ' vì giảm cân quá đà

Nhiều khán giả nhận xét, việc xuống cân khiến Lưu Thi Thi mất phong độ nhan sắc, không còn giữ vẻ đẹp thanh thuần vạn người mê.

Mới đây, Lưu Thi Thi gửi lời chúc mừng năm mới tới công chúng qua một đoạn video ngắn. Dưới phần bình luận, nhiều tranh cãi nổ ra liên quan đến ngoại hình người đẹp Bộ Bộ Kinh Tâm. Không ít khán giả bày tỏ nhan sắc Lưu Thi Thi ít nhiều thay đổi, việc gầy hơn xưa dẫn tới mất phong độ. Một vài người còn cho rằng cô ngày càng giống vợ của Lâm Chí Dĩnh là Trần Nhược Nghi.

Bên cạnh các bình luận trái chiều, cũng có nhiều người hâm mộ lên tiếng bênh vực ngôi sao sinh năm 1987: "Cô ấy hiện đã 35 tuổi và làm mẹ rồi, không thể giữ khí chất mong manh, thuần khiết như quá khứ được", "Có lẽ Lưu Thi Thi đang giảm cân để đóng phim nên không thể duy trì trạng thái tốt nhất"... Nhiều năm qua, Lưu Thi Thi được nhận xét là người sở hữu siêu khí chất tại làng giải trí Hoa ngữ. Về ngoại hình thì cô vẫn là nữ thần trong lòng bao chàng trai. Thân hình đồng đều với những đường nét trên khuôn mặt thanh tú, cùng với khí chất cao quý, Lưu Thi Thi thường xuyên đứng thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng về nhan sắc của Cbiz.

Lưu Thi Thi được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng: Bộ bộ kinh tâm, Liêu Trai Kỳ Nữ, Anh hùng xạ điêu, Bạch Xà hậu truyện... Cô sinh năm 1987, tại khu Tuyên Vũ (nay là quận Tây Thành), Bắc Kinh trong một gia đình có truyền thống ca kịch. Ông nội là Lưu Điền Lợi người gốc Vô Lệ, Sơn Đông, ông được biết đến với tên gọi "Cổ Gia Thái Đẩu", là nghệ sĩ trình diễn nghê thuật hí kịch Tây Hà Cổ Lâu nổi tiếng. Bà nội của Lưu Thi Thi là Vương Tú Vinh - con gái của thầy dạy ông Lưu Điền Lợi. Về đời tư, Lưu Thi Thi kết hôn với tài tử Ngô Kỳ Long vào năm 2015. Sau gần 5 năm chung sống, cả hai đón con trai đầu lòng. Trở thành người gia đình, cả hai dần lút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Họ chuyên tâm vun vén tổ ấm nhỏ với niềm vui mỗi ngày là chăm con. Dù ít đóng phim, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn "ăn nên làm ra" nhờ khả năng đầu tư kinh doanh nhạy bén. Đầu năm nay, cả hai thắng lớn trên sàn chứng khoán. Chỉ sau một đêm, tổng giá trị cổ phiếu mà cặp đôi đang giữ tại một công ty giải trí lên tới 4 tỷ đô la Mỹ (tương đương 92,8 ngàn tỷ đồng). Bất luận là xét về xuất thân, ngoại hình, trí tuệ, hôn nhân, sự nghiệp, Lưu Thi Thi vẫn luôn là mẫu hình lý tưởng khiến cánh chị em nỗ lực phấn đấu hướng đến trong những năm qua.

Lâm Chí Dĩnh chúc Tết khán giả sau tai nạn giao thông kinh hoàng Dưới video của Lâm Chí Dĩnh, nhiều người hâm mộ để lại lời chúc mừng nam diễn viên không bị ảnh hưởng dung nhan khi bị vỡ xương mặt, phải tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.

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