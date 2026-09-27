Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nhà sản xuất kỳ cựu của TVB Quan Văn Sanh chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường trong những năm làm phim truyền hình. Nhắc đến Cổ Thiên Lạc, ông nhớ đến nam diễn viên như một người chân thành, sống tình cảm và khá thẳng tính khi làm việc cùng những đồng nghiệp thân quen.

Cổ Thiên Lạc từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh TVB, đặc biệt ghi dấu ấn với vai Dương Quá trong “Thần điêu đại hiệp”. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên hiện đã trở thành ngôi sao điện ảnh đình đám, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh điềm đạm và kín tiếng hiện tại, Cổ Thiên Lạc từng có những khoảnh khắc khá thẳng thắn trên phim trường.

Một trong những giai thoại đáng nhớ xảy ra khi Cổ Thiên Lạc phải di chuyển bằng thuyền đến khu vực gần cầu Ting Kau để thực hiện cảnh quay. Thời điểm đó, biển động mạnh hơn dự kiến, khiến chuyến đi trở nên không mấy dễ chịu. Sau khi hoàn thành công việc và vừa bước xuống thuyền, nam diễn viên được cho là đã không kìm được cảm xúc và lớn tiếng phàn nàn với nhà sản xuất.

Theo lời kể của Quan Văn Sanh, Cổ Thiên Lạc khi ấy thậm chí còn “mắng” ông khá dữ. Tuy nhiên, nhà sản xuất không xem đây là chuyện nghiêm trọng mà kể lại bằng giọng hài hước. Với ông, đó chỉ là một kỷ niệm thú vị trong quãng thời gian cả ê-kíp phải làm việc giữa những điều kiện quay phim không thuận lợi.

Quan Văn Sanh cũng không vì sự việc này mà có ấn tượng xấu về Cổ Thiên Lạc. Ngược lại, ông đánh giá nam diễn viên là người khá chân thật và thoải mái thể hiện cảm xúc khi ở cạnh những người quen biết.

Giai thoại trên phần nào cho thấy những khó khăn mà diễn viên TVB từng phải đối mặt trong quá trình quay phim. Những cảnh ngoại cảnh, di chuyển bằng thuyền hay làm việc trong thời tiết bất lợi là thử thách không hiếm gặp. Khi ấy, Cổ Thiên Lạc vẫn đang trong giai đoạn khẳng định tên tuổi nên lịch trình làm việc cũng khá dày đặc.

Sau thành công với vai Dương Quá, anh tiếp tục gây chú ý qua các phim như “Hồ sơ trinh sát IV” và “Cỗ máy thời gian”. Nam diễn viên hai lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc của TVB trước khi rời nhà đài, chuyển hướng sang điện ảnh và trở thành một tên tuổi lớn của màn ảnh Hong Kong.

Gần đây, thông tin Cổ Thiên Lạc tái hợp Lý Nhược Đồng, người từng đóng Tiểu Long Nữ, trong dự án “Hunting Lies” sau 31 năm cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.