Lan Hương Như Cố đang trở thành một trong những tác phẩm gây chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2026. Bộ phim do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính liên tục ghi nhận những thành tích đáng chú ý, đồng thời giúp tên tuổi dàn diễn viên được khán giả quan tâm hơn. Trong đó, sức hút của nữ chính Đàm Tùng Vận được thể hiện rõ qua hình ảnh hàng nghìn người hâm mộ chen kín một trung tâm thương mại ở Trịnh Châu khi cô tham dự sự kiện offline.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ tập trung tại nhiều tầng của trung tâm thương mại, tạo nên khung cảnh đông đúc. Sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận nhanh chóng trở thành tâm điểm, cho thấy sức hút của nữ diễn viên ở thời điểm Lan Hương Như Cố đang được chú ý.

Không chỉ quan tâm đến màn thể hiện của cô trên màn ảnh, nhiều khán giả còn dành lời khen cho diện mạo ngoài đời của Đàm Tùng Vận. Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt thanh tú và làn da được nhận xét là tươi tắn. Những hình ảnh tại sự kiện tiếp tục khiến cô được nhắc đến với biệt danh “nữ thần hack tuổi” của màn ảnh Hoa ngữ.

Điều đáng chú ý là sức nóng của Đàm Tùng Vận cũng song hành với thành tích của Lan Hương Như Cố. Bộ phim được cho là tác phẩm thứ ba trong năm 2026 vượt mốc 40% thị phần Vân Hợp. Chỉ số Weibo của phim vượt 100 triệu, trong khi nhiệt độ trên nền tảng duy trì trên 32.000. Lượt xem Vân Hợp dự đoán cũng được ghi nhận ở mức hơn 66 triệu.

Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Thẩm Gia Lan, cháu gái trưởng của phủ Đại học sĩ. Sau khi gia tộc gặp biến cố, cô phải giả chết để tìm đường sống. Được một gia đình nghèo từng chịu ơn từ mẹ cứu giúp, Thẩm Gia Lan mang thân phận Hứa Lan Hương và bắt đầu cuộc sống mới.

Sau này, cô trở thành nha hoàn tại Lâm phủ, nơi gia tộc từng có hôn ước với nhà họ Thẩm nhưng đã từ hôn. Từ thân phận thấp kém, nhân vật phải từng bước tìm cách sinh tồn, giành lấy tự do và điều tra chân tướng để giải oan cho gia tộc.

Trước Lan Hương Như Cố, Đàm Tùng Vận đã ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cẩm Y Chi Hạ, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Quy Lộ, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao và Tiêu Dao. Với loạt vai diễn đa dạng, nữ diễn viên tiếp tục duy trì vị trí đáng chú ý trong thế hệ diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ.