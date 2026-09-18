'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Sao quốc tế 18/09/2026 16:19

Sau 5 ngày phát sóng, Lan Hương Như Cố lần đầu vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ngày của Vân Hợp, vượt qua Đầu Xuân Tươi Sáng.

Sau 5 ngày phát sóng, Lan Hương Như Cố lần đầu vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ngày của Vân Hợp, vượt qua Đầu Xuân Tươi Sáng. Theo số liệu từ Vân Hợp, tác phẩm đạt 24,7% thị phần lượt xem hiệu quả của các tập phim chính, nhỉnh hơn 0,2 điểm phần trăm so với đối thủ.

Lượt xem hiệu quả ước tính của Lan Hương Như Cố đạt khoảng 35,14 triệu lượt, trong khi Đầu Xuân Tươi Sáng đạt 34,85 triệu lượt. Như vậy, khoảng cách giữa hai bộ phim chưa đến 300.000 lượt xem. Dù chênh lệch không lớn, kết quả này vẫn đánh dấu lần đầu Lan Hương Như Cố vươn lên dẫn đầu kể từ khi ra mắt, đồng thời giúp tác phẩm được nâng hạng Vân Hợp lên S+.

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng - Ảnh 1

Đáng chú ý, Đầu Xuân Tươi Sáng đã hoàn tất hành trình phát sóng trước thời điểm cuộc cạnh tranh này diễn ra. Bộ phim từng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ câu chuyện tình cảm trưởng thành giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đảm nhận. Tác phẩm khai thác tình yêu, công việc cùng những lựa chọn của người trưởng thành trong môi trường công sở, đồng thời gây chú ý nhờ màn kết hợp của hai diễn viên chính.

Trong khi đó, Lan Hương Như Cố mang màu sắc cổ trang và có hướng triển khai khác biệt. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên, xoay quanh Thẩm Gia Lan, đích trưởng nữ của một gia tộc quyền quý bất ngờ rơi vào biến cố. Để bảo toàn mạng sống, cô phải che giấu thân phận, đổi tên thành Hứa Lan Hương và bước vào Lâm phủ, nơi có mối liên hệ với vị hôn phu từng hủy hôn với mình.

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng - Ảnh 2

Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương, kết hợp cùng Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Cẩm Kỳ. Không chỉ tập trung vào tuyến tình cảm, bộ phim dành nhiều thời lượng cho hành trình sinh tồn, đấu trí và những mâu thuẫn trong gia đình quyền quý.

Việc Lan Hương Như Cố nhanh chóng vươn lên dẫn đầu sau 5 ngày lên sóng cho thấy sức hút của tác phẩm đang tăng lên. Với hạng S+ và thành tích vượt Đầu Xuân Tươi Sáng trên bảng xếp hạng ngày của Vân Hợp, bộ phim đang có bước khởi đầu đáng chú ý trong chặng đường phát sóng tiếp theo.

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Bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Lan Hương như cố” với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay sau khi lên sóng. Không chỉ gây bàn luận về nội dung và diễn xuất, bộ phim còn vô tình hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Đàm Tùng Vận và một nam diễn viên nổi tiếng khác.

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