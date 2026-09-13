Tần Lam cùng dàn sao đồng loạt công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận

Sao quốc tế 13/09/2026 14:24

Đàm Tùng Vận thu hút sự chú ý khi đăng bài quảng bá bộ phim “Lan hương như cố” trên trang cá nhân.

Đàm Tùng Vận thu hút sự chú ý khi đăng bài quảng bá bộ phim “Lan hương như cố” trên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: “Thế sự có thăng trầm, dưới chân tự có đường. Cỏ lan dù bị tổn thương nơi góc tường, phủ đầy bụi bặm nhưng hương thơm vẫn như xưa, chưa từng gãy cốt. Tôi là Hứa Lan Hương, cũng là Thẩm Gia Lan, tối nay gặp!”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí Trung Quốc. Có thời điểm, bài viết vượt 115.000 lượt chia sẻ và hơn 10.000 bình luận.

Trong số những nghệ sĩ ủng hộ Đàm Tùng Vận, Tần Lam gây chú ý nhất. Nữ diễn viên đăng bài riêng để quảng bá phim và gọi đàn em bằng biệt danh thân mật “cún con”.

“Ủng hộ cún con Đàm Tùng Vận của tôi, phim mới lên sóng rồi. Mọi người cùng kê ghế xem nhé”, Tần Lam viết.

Tần Lam cùng dàn sao đồng loạt công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận - Ảnh 1

Đáp lại, Đàm Tùng Vận hài hước gọi đàn chị là “cún lớn của tôi”, kèm biểu tượng trái tim. Màn tương tác đáng yêu nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nữ diễn viên.

Không chỉ Tần Lam, nhiều nghệ sĩ khác cũng gửi lời chúc đến Đàm Tùng Vận. Ca sĩ Vương Tranh Lượng chúc mừng hai nhân vật Lan Hương và Gia Lan. Chung Sở Hy kêu gọi khán giả theo dõi phim, còn Tưởng Long dành lời khen cho ánh mắt và khả năng thể hiện nhân vật của nữ diễn viên.

Đổng Tình cũng để lại lời nhận xét đầy ý nghĩa, ví hành trình của Đàm Tùng Vận từ “cỏ” thành “hoa”, rồi trưởng thành như một cái cây, đồng thời khẳng định cô đang trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tần Lam cùng dàn sao đồng loạt công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận - Ảnh 2

Trong “Lan hương như cố”, Đàm Tùng Vận đảm nhận hai thân phận Hứa Lan Hương và Thẩm Gia Lan. Nhân vật trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ sự kiên cường. Hình tượng lần này cũng có nhiều khác biệt so với những vai diễn trẻ trung, tươi sáng từng làm nên tên tuổi của cô.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, từng ghi dấu qua “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, “Cẩm y chi hạ”, “Lấy danh nghĩa người nhà”, “Cẩm tâm tựa ngọc”, “Quy lộ” và “Em đẹp hơn cả ánh sao”. Sau nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên vẫn là một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.

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Tác phẩm có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa, đồng thời được kỳ vọng nhờ sức hút từ nguyên tác. Trước ngày lên sóng, lượng người đặt lịch theo dõi phim đã vượt 3 triệu, cho thấy sự quan tâm lớn từ khán giả.

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