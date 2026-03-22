Cái kết phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 22/03/2026 21:43

Bộ phim 'Ngã đích sơn dữ hải' truyền hình 30 tập của CCTV về đề tài khởi nghiệp khép lại với một kết thúc khiến nhiều khán giả bàng hoàng, bất ngờ và khó lý giải.

Tập cuối của "Ngã đích sơn dữ hải" (tạm dịch: Núi và biển của tôi) do Đàm Tùng Vận đóng chính gây tranh cãi dữ dội khi lên sóng. Bộ phim truyền hình 30 tập của CCTV về đề tài khởi nghiệp khép lại với một kết thúc khiến nhiều khán giả bàng hoàng, bất ngờ và khó lý giải. Nhiều người hy vọng một cái kết có hậu cho nữ chính nhưng thay vào đó là sự thất vọng cùng hàng loạt lời phàn nàn về cốt truyện.

Sự phát triển nhân vật trong tập cuối mang tính phi lý rõ rệt. Ngoại trừ cha nuôi của Phương Uyển Chi - Mạnh Tư Nguyên, những nhân vật khác đều có một cái kết hoàn hảo đến mức khó tin. Trong khi đó, người tốt bụng nhất, đáng nhận được hạnh phúc, lại phải ra đi vĩnh viễn.

Phương Uyển Chi, nữ chính do Đàm Tùng Vận đóng, đạt được thành công trong sự nghiệp khi công ty của cô niêm yết cổ phiếu và nhận nuôi một cô con gái tên Diệu Diệu, dường như cân bằng được cả hạnh phúc gia đình và sự nghiệp.

Ngược lại, Mạnh Tư Nguyên - người cha nuôi chân thành và tận tụy nhất - lại không có cơ hội tận hưởng niềm vui bên con gái. Ông qua đời vì ung thư mà Phương Uyển Chi không kịp biết rõ tình trạng bệnh của ông. Sự tương phản này khiến nhiều khán giả vừa đau lòng vừa phẫn nộ.

Nhóm nhân vật ở Thẩm Hưng Đạo cũng gặp kết cục phi lý. Cha và chị gái của Phương Uyển Chi sống bình yên, ba người cháu trai đều thành công nhờ sự giúp đỡ của cô. Trong khi người cha ruột bỏ rơi cô - Hà Vĩnh Vương, sau nhiều năm chịu án tù, khi đến Thâm Quyến lại được chữa khỏi bệnh và có cuộc sống ổn định, trở thành người cha mẫu mực.

Tình yêu của Cao Tương và Lý Hoa cũng được khắc họa cao thượng, nhưng thực tế dường như khó có thể xảy ra. Mọi nhân vật khác đều kết thúc có hậu, trừ Mạnh Tư Nguyên - hình mẫu người cha liêm chính, yêu thương vô điều kiện - qua đời vì bệnh tật.

Mạnh Tư Nguyên là một công chức liêm chính, tận tụy với con gái nuôi Uyển Chi. Khi Uyển Chi bướng bỉnh bỏ học khởi nghiệp, ông không ngăn cản mà âm thầm hỗ trợ, nhiều lần đi tàu chậm hàng nghìn km đến Thâm Quyến để thăm con, bất chấp mệt mỏi và thiếu thốn, chỉ để bảo vệ và động viên con.

Những cảnh tượng ông ngủ gật trên chuyến tàu đông đúc, chỉ với một cốc nước và nửa gói mì ăn liền trước mặt, đã để lại ấn tượng sâu sắc và khiến khán giả không khỏi xúc động. Nhưng biên kịch lại chọn cách để nhân vật này qua đời vì ung thư ngay khi Phương Uyển Chi cần ông nhất, trong khi những nhân vật khác, kể cả những kẻ từng sai trái, lại có kết thúc viên mãn. Sự bất công này khiến nhiều khán giả phẫn nộ và đặt câu hỏi về giá trị đạo đức trong kịch bản.

Khán giả vốn xem phim truyền hình để tìm kiếm sự an ủi, và dù không cần một cái kết hoàn hảo, ít nhất nó cũng nên tuân theo nguyên tắc "làm thiện sẽ được đền đáp".

Mạnh Tư Nguyên và Hiệu trưởng Phương là những người tốt bụng, vị tha, đã dành trọn tình yêu và sự hi sinh cho Uyển Chi, nhưng cuối cùng cả hai đều không có một tuổi già bình yên. Ngược lại, những nhân vật làm điều sai trái lại được hối cải và hưởng hạnh phúc.

Diễn xuất của Vương Kim Tông là điểm sáng duy nhất, thể hiện trọn vẹn sự dịu dàng, nhẫn nại và chiều sâu nội tâm của nhân vật Mạnh Tư Nguyên, đặc biệt trong các cảnh ông kiệt sức trên chuyến tàu xanh, khiến khán giả không kìm được nước mắt. Tuy nhiên, ngay cả diễn xuất xuất sắc cũng không thể cứu vãn cốt truyện phi lý này.

Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt?

Vì sao phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi nhưng vẫn đạt rating tốt?

Dù đạt tỉ suất người xem cao khi phát sóng trong khung giờ vàng, bộ phim lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Trước những tranh luận này, truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên chính Đàm Tùng Vận.

