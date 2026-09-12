Lôi Vũ Dương được cho là mắc ung thư dạ dày từ nhiều năm trước. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của ông từng ổn định và căn bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, đến năm 2024, ung thư tái phát. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, nam diễn viên qua đời, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả từng yêu mến các tác phẩm của ông.

Sáng 12/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Hong Kong Lôi Vũ Dương qua đời ở tuổi 62 sau thời gian chống chọi với ung thư dạ dày. Theo chia sẻ từ vợ, nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7/9. Gia đình đến nay mới chính thức thông báo tin buồn tới công chúng.

Trong sự nghiệp, Lôi Vũ Dương được biết đến với biệt danh “ông hoàng phim kinh dị” Hong Kong. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Âm Dương Lộ, Cương Thi Tái Thế, Trạng Sư Xảo Quyệt Trần Mộng Cát, Người Trong Giang Hồ 1999 và Hắc Đạo Phong Vân.

Ít ai biết rằng trước khi bước chân vào showbiz, Lôi Vũ Dương từng mơ trở thành nhà báo. Năm 24 tuổi, ông tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Những năm đầu, nam diễn viên chủ yếu đảm nhận vai phụ, không có nhiều cơ hội tạo dấu ấn.

Tự nhận thức rằng ngoại hình không phải lợi thế, Lôi Vũ Dương lựa chọn một hướng đi khác thay vì cố gắng cạnh tranh ở những dạng vai đòi hỏi hình tượng điển trai. Bước ngoặt đến khi ông tham gia Âm Dương Lộ. Thành công của bộ phim giúp tên tuổi Lôi Vũ Dương được biết đến rộng rãi và mở ra nhiều cơ hội diễn xuất sau đó.

Từ thập niên 2010, nam nghệ sĩ dần hạn chế hoạt động trong làng giải trí và chuyển sang kinh doanh nhà hàng tại Trung Quốc đại lục. Năm 2012, ông kết hôn với MC Mã Lệ, kém mình 21 tuổi. Cặp đôi có một con trai và sau đó định cư tại Quảng Châu.

Những năm cuối đời, Lôi Vũ Dương sống khá kín tiếng, gần như không xuất hiện trước truyền thông. Trong một lần hiếm hoi được người hâm mộ bắt gặp tại khu nghỉ dưỡng, nam diễn viên dù đã gần 60 tuổi vẫn giữ phong thái trẻ trung và thân thiện khi tạo dáng chụp ảnh.

Dù rời xa màn ảnh, Lôi Vũ Dương vẫn giữ mối quan hệ với những người bạn cũ trong giới giải trí và thỉnh thoảng gặp gỡ họ. Sự ra đi của ông khép lại hành trình nhiều dấu ấn của một gương mặt từng quen thuộc với khán giả Hong Kong.