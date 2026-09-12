Trương Bá Chi khoe khoảnh khắc bên con trai út, vóc dáng tuổi 46 gây chú ý

Sao quốc tế 12/09/2026 09:00

Trương Bá Chi liên tục chia sẻ hình ảnh mới nhất trong chuyến du lịch của mình. Sau 1 thời gian dài tích cực làm việc khi nhận lời mời tham dự nhiều show truyền hình và sự kiện, người đẹp đã quyết định dành 1 chuyến du lịch để nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui.

Mới đây, Trương Bá Chi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong cuộc sống tháng 8, ghi lại nhiều hoạt động từ công việc tại Thâm Quyến, tiễn con trai cả ra nước ngoài học tập đến chuyến du lịch biển cùng con trai út.

Trong chuyến đi, hai mẹ con cùng trải nghiệm lướt sóng. Giữa khung cảnh biển xanh và bầu trời trong, Trương Bá Chi cùng cậu con trai 8 tuổi ngồi trên thuyền nghỉ ngơi, trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau. Nữ diễn viên sau đó còn cùng con xuống nước vui chơi.

Ở tuổi 46, Trương Bá Chi vẫn gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cô dành nhiều thời gian cho các hoạt động cùng con, đồng thời duy trì công việc riêng.

Trương Bá Chi khoe khoảnh khắc bên con trai út, vóc dáng tuổi 46 gây chú ý - Ảnh 1Trương Bá Chi khoe khoảnh khắc bên con trai út, vóc dáng tuổi 46 gây chú ý - Ảnh 2

Trương Bá Chi vốn thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, từ những chuyến đi, công việc đến các khoảnh khắc bên ba con trai. Tuy nhiên, cô đặc biệt thận trọng khi chia sẻ hình ảnh về con út. Gương mặt của cậu bé hầu như không xuất hiện rõ trên trang cá nhân của mẹ, chủ yếu được quay từ phía sau hoặc che mặt nhằm bảo vệ sự riêng tư.

Năm 2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn. Hai con trai chung là Lucas, sinh năm 2007, và Quintus, sinh năm 2010, do nữ diễn viên chăm sóc. Đến năm 2018, cô đón con trai thứ ba, Marcus. Danh tính cha của cậu bé đến nay vẫn được Trương Bá Chi giữ kín.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng việc đăng những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội không chỉ nhằm lưu giữ kỷ niệm mà còn giúp các con, đặc biệt những người đang học xa nhà, có thể biết mẹ đang sống và làm việc như thế nào.

Trương Bá Chi khoe khoảnh khắc bên con trai út, vóc dáng tuổi 46 gây chú ý - Ảnh 3

Hiện Lucas đã 19 tuổi và được cho là đang học tập tại Australia. Trong một khoảnh khắc tiễn con trai cả ra nước ngoài, Trương Bá Chi nhẹ nhàng ôm Lucas từ phía sau. Cậu bé ngày nào giờ đã cao hơn mẹ một cái đầu, khiến hình ảnh hai mẹ con nhận được nhiều sự chú ý.

Ba con trai của Trương Bá Chi hiện ở những giai đoạn khác nhau. Lucas đã trưởng thành và học tập xa nhà, Quintus đang học trung học và yêu thích bóng chuyền, còn con trai út vẫn ở tuổi tiểu học.

Nhiều năm qua, Trương Bá Chi vừa hoạt động nghệ thuật vừa dành phần lớn thời gian chăm sóc các con. Với nữ diễn viên, chứng kiến ba con trai từng bước trưởng thành có lẽ là một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc sống hiện tại.

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Trương Bá Chi chủ yếu dành thời gian cho gia đình và chăm sóc các con. Cô từng giảm đáng kể tần suất ca hát, trong khi người hâm mộ vẫn mong chờ những sản phẩm mới cũng như một sân khấu riêng của nữ ca sĩ.

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