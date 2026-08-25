Trương Bá Chi bất ngờ được dùng máy bay riêng và vệ sĩ của Tạ Đình Phong, chuyện gì đang xảy ra?

Sao quốc tế 25/08/2026 16:00

Mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Sau nhiều năm ly hôn, cặp sao bất ngờ vướng nghi vấn hàn gắn khi cư dân mạng phát hiện hàng loạt chi tiết liên quan đến chuyến đi của nữ diễn viên tới Thanh Đảo.

Theo những hình ảnh được chia sẻ mới đây, Trương Bá Chi được nhìn thấy ngồi trên một chiếc máy bay có thiết kế nội thất khá đặc biệt. Từ độ cong cửa sổ, vân gỗ trên tấm che nắng, kiểu dáng tựa đầu cho đến bàn ăn nhỏ đều được cho là tương đồng với máy bay riêng của Tạ Đình Phong.

Chiếc máy bay này từng gây chú ý vào cuối tháng 1, khi Tạ Đình Phong sử dụng để đưa mẹ con em gái Tạ Đình Đình cùng hai con trai chung với Trương Bá Chi sang Nhật Bản du lịch và trượt tuyết.

Không chỉ nghi vấn về máy bay, cư dân mạng còn nhận thấy đội ngũ an ninh, khách sạn và ê-kíp tổ chức chương trình của Trương Bá Chi tại Thanh Đảo có nhiều điểm tương đồng với những nhân sự từng phục vụ tour diễn của Tạ Đình Phong tại thành phố này hồi cuối tháng 7.

Trương Bá Chi bất ngờ được dùng máy bay riêng và vệ sĩ của Tạ Đình Phong, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1

Những sự trùng hợp liên tiếp lập tức làm dấy lên đồn đoán hai người có thể đang trở nên thân thiết hơn. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng Tạ Đình Phong có khả năng đã chia tay Vương Phi để quay lại với vợ cũ.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng. Việc Trương Bá Chi được cho là sử dụng máy bay hoặc đội ngũ từng làm việc với Tạ Đình Phong không đủ để chứng minh hai người đã tái hợp. Một bộ phận khán giả cho rằng sau nhiều năm ly hôn, việc họ duy trì mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc hai con là điều hoàn toàn bình thường.

Đáng chú ý, trong dịp Thất Tịch 19/8 vừa qua, Tạ Đình Phong được cho là đang ở Bắc Kinh và không xuất hiện bên Vương Phi. Chi tiết này càng khiến tin đồn tình cảm trở nên sôi nổi, dù cả hai phía đều chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ thay đổi nào trong chuyện riêng tư.

Trương Bá Chi bất ngờ được dùng máy bay riêng và vệ sĩ của Tạ Đình Phong, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng kết hôn sau khi nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong Vô Cực. Hai người có hai con trai là Lucas và Quintus trước khi tuyên bố ly hôn vào năm 2011. Sau đổ vỡ, Trương Bá Chi chủ yếu chăm sóc các con, trong khi Tạ Đình Phong tái hợp với Vương Phi vào năm 2014.

Dù từng trải qua cuộc hôn nhân nhiều sóng gió, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn duy trì mối quan hệ liên quan đến việc chăm sóc con cái. Vì vậy, những động thái gần đây có thể đơn giản phản ánh sự hỗ trợ giữa hai người sau ly hôn, thay vì là dấu hiệu chắc chắn cho một màn “nối lại tình xưa”.

Cho đến hiện tại, Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi đều chưa đưa ra phản hồi về nghi vấn này.

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Ngày 19/8/2026, đúng dịp Thất Tịch – ngày lễ được ví như Valentine tại Trung Quốc – những động thái riêng của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Dù không xuất hiện cùng nhau hay có bất kỳ tương tác trực tiếp nào, hình ảnh của hai người vẫn khiến chuyện tình cảm kéo dài nhiều năm được nhắc lại.

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