'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng gây sốt với nhan sắc trẻ khó tin ở tuổi U60

Sao quốc tế 25/08/2026 15:30

Xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch, Lý Nhược Đồng khoe vóc dáng cân đối cùng đường cong gọn gàng. Đáng chú ý, trong những đoạn video quay bằng camera thường, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt tươi tắn, làn da sáng và không xuất hiện quá nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Lý Nhược Đồng vừa xuất hiện tại một sự kiện ở trung tâm thương mại tại Tô Châu, Trung Quốc và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi 60, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, vóc dáng săn chắc và thần thái rạng rỡ.

Xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch, Lý Nhược Đồng khoe vóc dáng cân đối cùng đường cong gọn gàng. Đáng chú ý, trong những đoạn video quay bằng camera thường, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt tươi tắn, làn da sáng và không xuất hiện quá nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Một số người qua đường thậm chí đoán Lý Nhược Đồng chỉ khoảng 40 tuổi. Có chủ cửa hàng còn khẳng định cô nhiều nhất chỉ khoảng 43 tuổi. Khi được hỏi, nữ diễn viên bật cười và thoải mái xác nhận mình đã bước sang tuổi 60. Khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt tại sự kiện không khỏi ngỡ ngàng.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng gây sốt với nhan sắc trẻ khó tin ở tuổi U60 - Ảnh 1'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng gây sốt với nhan sắc trẻ khó tin ở tuổi U60 - Ảnh 2

Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh hậu trường còn cho thấy Lý Nhược Đồng sở hữu phần bắp tay săn chắc, nổi rõ cơ bắp. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đùa rằng nữ diễn viên dường như “bị thời gian bỏ quên”, thậm chí hài hước ví von cô như đã “ăn thịt Đường Tăng” để giữ mãi vẻ thanh xuân.

Đằng sau diện mạo đáng kinh ngạc ấy là quá trình rèn luyện kéo dài nhiều năm. Lý Nhược Đồng bắt đầu tập thể hình nghiêm túc từ năm 34 tuổi và duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Cô thường tập 4-5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 1-2 tiếng. Nữ diễn viên cũng thường xuyên thực hiện các bài tập sức mạnh và những động tác đòi hỏi thể lực cao.

Chế độ ăn uống của Lý Nhược Đồng cũng được duy trì tương đối kỷ luật. Cô từng chia sẻ đã nhiều năm không uống nước ngọt có ga và chú ý đến thứ tự khi ăn, ưu tiên rau xanh, protein trước khi sử dụng tinh bột. Tuy nhiên, cô không theo đuổi chế độ ăn kiêng cực đoan mà thỉnh thoảng vẫn thưởng thức những món yêu thích.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng gây sốt với nhan sắc trẻ khó tin ở tuổi U60 - Ảnh 3

Điều đáng chú ý hơn cả là thái độ của Lý Nhược Đồng trước tuổi tác. Nữ diễn viên từng cho biết cô từng lo lắng khi bước sang tuổi 30 và cảm thấy thời gian trôi rất nhanh ở tuổi 40. Nhưng sau tuổi 50, cô dần học được cách tận hưởng cuộc sống và nhìn nhận tuổi tác nhẹ nhàng hơn.

Với Lý Nhược Đồng, 60 tuổi không phải dấu hiệu của sự già nua mà là một cột mốc để bắt đầu những trải nghiệm mới. Cô từng nhấn mạnh sự khác biệt giữa “tôi đã 60 tuổi” và “tôi mới 60 tuổi”, qua đó thể hiện tinh thần sống tích cực.

Năm 1995, Lý Nhược Đồng trở thành biểu tượng màn ảnh với vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Ba thập kỷ sau, hình tượng kinh điển ấy vẫn chưa phai nhạt. Từ nhan sắc đến vóc dáng, nữ diễn viên tiếp tục khiến công chúng bất ngờ và chứng minh rằng tuổi tác không nhất thiết phải giới hạn phong cách sống hay sự tự tin của một người.

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