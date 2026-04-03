Trần Nghiên Hy và Lý Nhược Đồng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật

Sao quốc tế 03/04/2026 15:29

Mới đây, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phanh phui việc thương hiệu thực phẩm chức năng Youthit làm giả xuất xứ, bịa đặt nền tảng thương hiệu.

Theo cuộc điều tra của CCTV, các sản phẩm hãng này được giới thiệu "nhập khẩu từ Australia", nhưng địa chỉ sản xuất thực tế là ở một xưởng sửa chữa ô tô tại Trung Quốc.

Câu chuyện thương hiệu và các giải thưởng quốc tế cũng đều là bịa đặt. Các chuyên gia chứng thực sản phẩm là những người nổi tiếng trên mạng được thuê. Trước đây, giá bán sản phẩm chỉ khoảng 20-40 tệ, nhưng sau khi “biến hình” thành hàng nhập khẩu cao cấp và được người nổi tiếng quảng bá rầm rộ thì bị đội giá lên hơn 10 lần.

Nhiều ngôi sao đã làm gương mặt đại diện và tham gia quảng cáo, bán hàng trực tuyến cho thương hiệu này như Tăng Thuấn Hy, Triệu Lộ Tư, Lý Nhược Đồng, Trần Nghiên Hy, Minh Đạo, Chương Tiểu Huệ, Y Năng Tịnh, Ngô Hân, Lâm Doãn…

Khi sự việc vỡ lở, Lý Nhược Đồng là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng đầu tiên lên tiếng xin lỗi vì không kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Lý Nhược Đồng cam kết, các khách hàng đã mua sản phẩm từ livestream hay cửa hàng của cô sẽ được hoàn tiền ngay lập tức khi liên hệ ê-kíp, bất kể thời điểm mua hoặc sản phẩm đã được mở hay chưa.

Các diễn viên Minh Đạo, Trần Nghiên Hy, Chương Tiểu Huệ và Y Năng Tịnh cũng lần lượt lên tiếng nhận trách nhiệm vì quảng cáo bán sản phẩm, và thông báo hoàn tiền vô điều kiện cho khách hàng theo cơ chế “bồi hoàn trước” hoặc 7 ngày sau xác nhận đơn.

Nhiều nghệ sĩ cam kết trong tương lai sẽ kiểm duyệt thương hiệu hợp tác với tiêu chuẩn cao hơn.

Blogger Hạ Thi Văn thậm chí mạnh tay “sửa sai” bằng chính sách “trả 1 đền 3”, tối thiểu bồi thường 500 tệ.

Nhưng vẫn có nhiều người bán chỉ chấp nhận hoàn tiền với sản phẩm chưa mở trong vòng 90 ngày, thậm chí có người chỉ hoàn lại 15% theo hoa hồng, hoặc im lặng để người mua tự đi đòi phía thương hiệu.

Trong khi đó, nam diễn viên Tăng Thuấn Hy - từng là gương mặt đại diện thương hiệu - cho biết, anh hợp tác ngắn hạn với thương hiệu từ tháng 6.2024 và đã chấm dứt vào cuối năm 2024. Trong thời gian hợp tác, phía nam diễn viên đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra trong phạm vi khả năng.

Tuy nhiên, qua sự việc lần này, đội ngũ của Tăng Thuấn Hy gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, và nhận thấy vẫn cần cải thiện ở các khâu như theo dõi sát sao thông tin thương hiệu và giao tiếp với công chúng.

Triệu Lộ Tư - nữ diễn viên từng là đại diện thương hiệu này - vẫn giữ thái độ im lặng.

Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân

Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân

Trần Nghiên Hy khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình tập luyện. Theo thông tin từ phòng làm việc, nữ diễn viên đã bị đứt gân gót chân.

