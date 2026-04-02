Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân

Sao quốc tế 02/04/2026 16:02

Trần Nghiên Hy khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình tập luyện. Theo thông tin từ phòng làm việc, nữ diễn viên đã bị đứt gân gót chân.

Mới đây, Trần Nghiên Hy chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy bắp chân và bàn chân của cô được băng bó. Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên Trung Quốc chia sẻ: "Gia đình thân yêu, tôi xin lỗi vì lại bị thương, nhưng mọi người đừng quá lo lắng, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt".

Sau đó, công ty quản lý của Trần Nghiên Hy cũng đưa ra thông cáo. Công ty tiết lộ nữ diễn viên bị thương trong lúc tập luyện, dẫn đến đứt gân gót chân.

 

Năm ngoái, nữ diễn viên họ Trần cũng được bắt gặp đi khập khiễng và thậm chí ngồi xe lăn khi tham dự các sự kiện. Nguyên nhân là chấn thương khi cô chơi cầu lông.

Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân - Ảnh 1

Lần này, chấn thương của nữ diễn viên nghiêm trọng hơn. Công ty quản lý của cô cho biết thêm: "Sau tai nạn, công ty đã lập tức đưa nghệ sĩ đến một cơ sở y tế chuyên nghiệp để kiểm tra toàn diện. Việc điều trị, cấp cứu đã hoàn tất. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và lập kế hoạch phục hồi chức năng chi tiết. Hiện tại, nghệ sĩ cần tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ là nghỉ ngơi, giảm hoạt động và hợp tác với quá trình điều trị phục hồi chức năng".

Công ty cũng thừa nhận sự việc bất ngờ này đã ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của Trần Nghiên Hy. Về tình hình hiện tại của nữ diễn viên, công ty cho biết: "Nghệ sĩ đã làm theo lời khuyên của bác sĩ là giảm bớt các hoạt động hoặc thời gian đứng lâu ở cường độ cao".

Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân - Ảnh 2

Trong sự nghiệp, Trần Nghiên Hy từng ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim đình đám Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, qua đó trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Những năm gần đây, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định và nhận được nhiều sự yêu mến.

Sự cố sức khoẻ lần này khiến lịch trình của Trần Nghiên Hy bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn bày tỏ sự ủng hộ và mong cô sớm bình phục để trở lại với các dự án nghệ thuật trong thời gian tới.

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