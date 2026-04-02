Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân

Sao quốc tế 02/04/2026 16:02

Trần Nghiên Hy khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình tập luyện. Theo thông tin từ phòng làm việc, nữ diễn viên đã bị đứt gân gót chân.

Mới đây, Trần Nghiên Hy chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy bắp chân và bàn chân của cô được băng bó. Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên Trung Quốc chia sẻ: "Gia đình thân yêu, tôi xin lỗi vì lại bị thương, nhưng mọi người đừng quá lo lắng, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt".

Sau đó, công ty quản lý của Trần Nghiên Hy cũng đưa ra thông cáo. Công ty tiết lộ nữ diễn viên bị thương trong lúc tập luyện, dẫn đến đứt gân gót chân.

 

Năm ngoái, nữ diễn viên họ Trần cũng được bắt gặp đi khập khiễng và thậm chí ngồi xe lăn khi tham dự các sự kiện. Nguyên nhân là chấn thương khi cô chơi cầu lông.

Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân - Ảnh 1

Lần này, chấn thương của nữ diễn viên nghiêm trọng hơn. Công ty quản lý của cô cho biết thêm: "Sau tai nạn, công ty đã lập tức đưa nghệ sĩ đến một cơ sở y tế chuyên nghiệp để kiểm tra toàn diện. Việc điều trị, cấp cứu đã hoàn tất. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và lập kế hoạch phục hồi chức năng chi tiết. Hiện tại, nghệ sĩ cần tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ là nghỉ ngơi, giảm hoạt động và hợp tác với quá trình điều trị phục hồi chức năng".

Công ty cũng thừa nhận sự việc bất ngờ này đã ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của Trần Nghiên Hy. Về tình hình hiện tại của nữ diễn viên, công ty cho biết: "Nghệ sĩ đã làm theo lời khuyên của bác sĩ là giảm bớt các hoạt động hoặc thời gian đứng lâu ở cường độ cao".

Tình trạng của Trần Nghiên Hy sau khi bị đứt gân gót chân - Ảnh 2

Trong sự nghiệp, Trần Nghiên Hy từng ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim đình đám Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, qua đó trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Những năm gần đây, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định và nhận được nhiều sự yêu mến.

Sự cố sức khoẻ lần này khiến lịch trình của Trần Nghiên Hy bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn bày tỏ sự ủng hộ và mong cô sớm bình phục để trở lại với các dự án nghệ thuật trong thời gian tới.

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Thời gian qua làng giải trí Hoa ngữ đang xôn xao về nguyên nhân khiến hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu tan vỡ. Nhiều nguồn tin cho rằng sự đổ vỡ xuất phát từ tính cách khó hòa hợp, khi một bên bị nhận xét bướng bỉnh, cảm xúc thiếu ổn định, từng có hành động nóng giận nơi công cộng rồi cắt đứt liên lạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Nghiên Hy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Cuộc hôn nhân vàng giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy 'gây sốt': Tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Cuộc hôn nhân vàng giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy 'gây sốt': Tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao'

Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao'

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 22 phút trước
Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 40 phút trước
Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Video 1 giờ 10 phút trước
Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Vương Hạc Đệ 'gây bão' với tạo hình cổ trang thư sinh trong Tướng Môn Độc Hậu

Vương Hạc Đệ 'gây bão' với tạo hình cổ trang thư sinh trong Tướng Môn Độc Hậu

Hiếm hoi tiết lộ đời tư của Trương Bá Chi

Hiếm hoi tiết lộ đời tư của Trương Bá Chi

Trương Thiên Ái vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì có gương mặt khác lạ

Trương Thiên Ái vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì có gương mặt khác lạ

Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn

Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn