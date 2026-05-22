'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

Sao quốc tế 22/05/2026 11:54

Sau khi bộ phim Nhân vật chính (tên khác: Chủ giác) phát sóng, Lưu Hạo Tồn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Phân cảnh nhân vật Ức Tần Nga lần đầu bước lên sân khấu biểu diễn nghệ thuật Tần Khang với những cú lộn người liên tiếp đã tạo cơn sốt lớn, giúp bộ phim bùng nổ về độ thảo luận lẫn tỉ suất người xem.

Sau khi tập 18 của bộ phim “Nhân vật chính” (Chủ giác) lên sóng, cảnh nhân vật Ức Tần Nga do Lưu Hạo Tồn đảm nhận lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn với tư cách một nghệ sĩ Tần Khang, liên tục lộn nhào hàng chục vòng lập tức gây sốt. Rating của tập 18-19 trên đài CCTV-1 (theo thống kê CVB) lên tới 4,426% - lập kỷ lục cao nhất kể từ khi phim lên sóng, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng rating tất cả các phim truyền hình Trung Quốc phát sóng trong năm 2026 đến hiện tại.

Cảnh phim nhận cơn mưa lời khen, nữ diễn viên sinh năm 2000 được đánh giá có màn thể hiện ấn tượng, biểu cảm chân thật như đang theo dõi một nghệ sĩ Tần Khang chuyên nghiệp biểu diễn.

Hiện tại, khi nhìn thấy Lưu Hạo Tồn thể hiện tài năng vũ đạo nổi trội, ngày càng tỏa sáng và nhận được những cơ hội đóng phim lớn, kiếm được nhiều tiền, khán giả cảm thấy bất bình và tức giận. Họ cho rằng cha mẹ Lưu Hạo Tồn đã hủy hoại cuộc đời một cô gái thì nữ diễn viên cũng nên nhận hậu quả.

Lưu Hạo Tồn còn gây tranh cãi khi khẳng định bản thân đi lên bằng thực lực, không được ai "chống lưng", o bế. Khán giả cho rằng cô ngạo mạn và không có lòng biết ơn với đạo diễn đã phát hiện và lăng xê mình là Trương Nghệ Mưu. Lưu Hạo Tồn còn bị chê EQ thấp, trả lời phỏng vấn không rõ ràng lưu loát, nội dung thiếu chiều sâu.

Bên cạnh đó, giám đốc sáng tạo của bộ phim là Trương Nghệ Mưu, cũng là ân sư của Lưu Hạo Tồn, lại vướng vào tranh cãi khi thiết kế tiết mục múa Ấn tượng Lưu Tam Tỷ trên dòng Ly Giang, núi Quế Lâm, Trung Quốc, trong đó, nữ diễn viên mặc bodysuit màu da biểu diễn, khiến người xem dễ liên tưởng đến cảnh khỏa thân, giống như nhóm phụ nữ nude đang đùa với nước.

Nhiều ý kiến cho rằng nội dung phản cảm, làm méo mó hình ảnh văn hóa truyền thống và mượn danh tục lệ của người dân tộc để câu khách bằng yếu tố nhạy cảm. Có người còn so sánh vở diễn không khác gì Crazy Horse - hộp đêm thoát y - bản Trung. Tuy nhiên, càng lên sóng, nội dung Vai chính càng thu hút người xem và nhận được những đánh giá rất cao về kỹ thuật quay, kể chuyện, diễn xuất.

Trong đó, màn trình diễn của Lưu Hạo Tồn bùng nổ trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ số thảo luận của cô trên app Weixin đạt gần 200 triệu (mức 100 triệu là rất hot). Các chủ đề trên Weibo cũng nhận hàng nghìn lượt khen ngợi với hàng chục triệu lượt xem.

Lưu Hạo Tồn thể hiện vai Ức Tần Nga, một cô bé có tài năng kịch nghệ. Dưới sự chỉ dạy của người cậu (Trương Gia Dịch), cùng với sự khổ luyện, vượt qua những thăng trầm của thời đại, để có thể từ một thiếu nữ chăn cừu vươn lên thành danh ca kịch Tần Khang nổi tiếng.

Bộ phim không chỉ là chuyện đời, chuyện nghề của Ức Tần Nga, mà còn là bức tranh về một loại hình nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, đồng thời gửi gắm thông điệp về việc lưu giữ và tiếp nối ngọn lửa đam mê cho các thế hệ sau.

Vai diễn Ức Tần Nga thực sự không dễ diễn. Nghệ sĩ phải có nền tảng vũ đạo nhất định, diễn xuất giàu cảm xúc để diễn tả cuộc đời chông gai nhiều thử thách của nữ chính. Chỉ riêng đoạn tập xoay người đã khiến khán giả "xem chóng mặt" và kỹ thuật múa khó này có thể làm khó 90% nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc hiện tại.

Chỉ có Lưu Hạo Tồn với thành tích đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện Vũ đạo Bắc Kinh (Beijing Dance Academy) vào năm 2016 mới có đủ khả năng để thể hiện vai diễn Ức Tần Nga.

 

Khả năng diễn xuất của "Mưu nữ lang" Lưu Hạo Tồn là điểm sáng của phim. Lưu Hạo Tồn vừa có nét bướng bỉnh kiêu ngạo, vừa trong sáng mong manh khiến người đối diện muốn che chở. Các cảnh khóc của cô cũng nhận về đánh giá cao khi chạm vào cảm xúc của khán giả.

Chính vì vậy, khán giả dần bỏ đi định kiến, ác cảm với Lưu Hạo Tồn mà công nhận tài năng diễn xuất và sự nỗ lực hóa thân vào nhân vật của cô.

Vì sao Lưu Hạo Tồn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ?

Lưu Hạo Tồn vào vai nữ chính Ức Tần Nga - từ cô bé chăn cừu vươn lên thành nghệ nhân Tần xoang nổi tiếng ở tuổi 60. Đó dường như cũng là con đường mà Trương Nghệ Mưu chọn cho Lưu Hạo Tồn.

Vì sao Lưu Hạo Tồn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nâng đỡ?

