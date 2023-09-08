Phim của Lưu Hạo Tồn và Tống Uy Long bị gỡ sau 10 ngày công chiếu vì lý do này

Dù mang đề tài thanh xuân vườn trường ngọt ngào, dễ xem nhưng dự án mang tên Niệm Niệm Tương Vong lại đối mặt với thất bại lớn khi chiếu ngoài rạp ngay giữa thời điểm "nóng bỏng" nhất năm.

Theo trang Maoyan thống kê, Niệm Niệm Tương Vong do Tống Uy Long và Lưu Hạo Tồn đóng chính từng có khởi đầu khá tốt khi thu về 50 triệu NDT (hơn 164 tỷ đồng) sau 3 ngày đầu công chiếu. Song, chỉ sau vài ngày tiếp theo, tỉ lệ doanh thu của phim lại giảm đáng kể, thậm chí có ngày chỉ thu về 100 nghìn NDT. Sau 10 ngày chiếu, phim bất ngờ rút khỏi rạp chiếu trong sự ngỡ ngàng của khán giả, được đánh giá là một trong những phim thất thu nhất dịp hè này.

Ngay sau đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phim có sự tụt giảm doanh số rõ rệt chỉ sau vài ngày đầu ra mắt. Có người còn cố gắng ủng hộ nhiều vé xem phim nhưng cũng chỉ như "muối bỏ bể". Việc chỉ chiếu phim 10 ngày cũng khiến người xem vô cùng bất mãn, song cũng dễ hiểu khi phim khó đáp ứng được tỷ lệ lấp đầy rạp trong những ngày gần đây.

Trên Douban và Maoyan, khán giả dành lời khen ngợi cho cốt truyện của Niệm Niệm Tương Vong bám khá sát truyện gốc Có Người Đang Tìm Bạn của Trương Hạo Thần. Mặc dù vậy, phim vẫn chỉ như một câu chuyện ngôn tình thanh xuân giữa hằng hà sa số những tác phẩm cùng thể loại khác, không có sự mới mẻ hay cuốn hút. Màn kết hợp của Lưu Hạo Tồn cùng bạn diễn điển trai Tống Uy Long được đánh giá khá ăn ý, thú vị nhưng thiếu sự mới mẻ, khiến người xem nhớ đến lâu dài. Nội dung phim kể về những ký ức thời đi học tươi đẹp của Hứa Niệm Niệm và anh bạn cùng bàn Dương Tứ Hỏa. Cả hai bình thường như nước với lửa, trong đó Niệm Niệm thường bị Tứ Hỏa chọc ghẹo nhưng cô cũng có những "chiêu trò" trị lại tên bạn học nghịch ngợm. Về sau, cả hai thầm mến nhau nhưng rồi cũng chỉ có thể đành để tình cảm này chìm vào lãng quên vì sự tàn nhẫn của trưởng thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-cua-luu-hao-ton-va-tong-uy-long-bi-go-sau-10-ngay-cong-chieu-vi-ly-do-nay-615120.html