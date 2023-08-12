Tống Uy Long 'gây sốt' vì tự tin mặc váy chạy tung tăng, đôi chân thon dài trong phim mới

Sao quốc tế 12/08/2023 16:30

Bộ phim thanh xuân "Niệm Niệm Tương Vong" đang khiến khán giả háo hức bởi nhan sắc tươi trẻ của cặp chính Tống Uy Long - Lưu Hạo Tồn.

Gần đây, ekip Niệm Niệm Tương Vong đã chia sẻ một loạt hình ảnh trong phân đoạn nam chính Dương Tứ Hoả (Tống Uy Long) bận váy nữ sinh và pha trò trên sân trường. Tạo hình ngộ lạ, hài hước này của Tống Uy Long nhanh chóng trở thành chủ đề "gây bão" MXH. Theo nội dung nguyên tác, đây là lúc Tứ Hoả thua cược và phải mặc đồ nữ sinh chạy tung tăng khắp trường.

 

Nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ với độ chịu chơi của Tống Uy Long trong Niệm Niệm Tương Vong, nhất là khi bình thường chàng mỹ nam toàn vào vai thâm tình, lạnh lùng ít nói. Hình ảnh quay ngoắt 180 độ của Tống Uy Long trong váy nữ sinh vừa buồn cười, vừa có sự cuốn hút riêng. Một số ý kiến cho rằng vóc dáng cao gần 1m85 của anh chàng "cân đẹp" bộ trang phục, còn khoe đôi chân dài đẹp khiến nhiều fan nữ cũng phải ghen tị.

 Tống Uy Long 'gây sốt' vì tự tin mặc váy chạy tung tăng, đôi chân thon dài trong phim mới - Ảnh 1

Tống Uy Long là một trong những mỹ nam 9x nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Anh chàng gây ấn tượng với gương mặt điển trai, chiều cao khủng và nụ cười cực ấm áp. Năm 2020, Tống Uy Long từng gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hợp tác cùng Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành. 

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại bày tỏ lo ngại về diễn xuất của Tống Uy Long và Lưu Hạo Tồn. Tuy có ngoại hình đẹp, thế nhưng cả hai ngôi sao này đều không được đánh giá cao về khoản diễn xuất. Dù vậy không thể phủ nhận được cả hai rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Tống Uy Long 'gây sốt' vì tự tin mặc váy chạy tung tăng, đôi chân thon dài trong phim mới - Ảnh 2Tống Uy Long 'gây sốt' vì tự tin mặc váy chạy tung tăng, đôi chân thon dài trong phim mới - Ảnh 3

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Có Người Đang Chờ Bạn của Trương Hạo Thần, Niệm Niệm Tương Vong kể về thời thanh xuân tươi đẹp của nam sinh Tứ Hoả và nữ sinh Niệm Niệm (Lưu Hạo Tồn). Học cùng lớp nhưng Tứ Hoả và Niệm Niệm lại như nước với lửa, mỗi ngày không chọc ghẹo nhau là không biết chán. Thế nhưng về sau, Tứ Hoả nhận ra cảm xúc của mình dành cho cô bạn học không còn đơn thuần là hơn thua nhau nữa. 

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